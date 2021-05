Vous essayez d’obtenir un prêt? Voici comment obtenir un prêt sur vos titres

En période d’urgence et de crise financière, au lieu de vendre et de liquider des investissements, contracter un prêt sur titres est une meilleure alternative. Cela dit, même si le processus de prêt sur titres n’est pas très rapide, il s’accompagne d’un taux d’intérêt plus bas.

Tout type de titres peut être mis en gage, comme des actions, des fonds communs de placement en actions ou de dette, des polices d’assurance et des obligations pour lever des fonds.

De plus, comme la garantie reste avec le prêteur, elle peut continuer à croître et, en même temps, vous pouvez également obtenir votre prêt au lieu d’abandonner vos investissements.

Les experts de l’industrie disent que l’on peut opter pour cette option au lieu de liquider ses investissements. Bien que les investissements restent chez le prêteur, non seulement ils continuent de croître pendant qu’ils sont promis, mais aussi l’investisseur continue de recevoir des dividendes, des primes, etc., pendant la durée du prêt.

Avant d’opter pour un prêt, cependant, vérifiez auprès des prêteurs s’ils acceptent les titres que vous détenez. La plupart des prêteurs ont généralement une liste de titres disponibles sur leurs sites Web, qu’ils sont prêts à accepter.

Par exemple, une banque en particulier dans le cas des polices d’assurance-vie, ou des fonds communs de placement pourrait avoir une liste précise de sociétés, qu’elle accepte, ou pourrait n’accepter que les 100 premières entreprises, dans le cas des actions.

En outre, dans le cas des actions, un prêteur pourrait offrir 50 ou 60 pour cent de la valeur des titres sous forme de prêt, ce qui pourrait augmenter dans le cas de fonds de dette ou d’obligations. Certains prêteurs demandent également des garanties supplémentaires si la valeur des titres diminue pendant la durée du prêt.

Ces LAS sont des prêts à court terme, généralement d’une durée maximale de 36 mois. Avec certaines banques, l’emprunteur peut choisir une option de remboursement flexible et peut payer des intérêts chaque mois et le principal à la fin de la durée du prêt.

Un prêt sur titres comporte également divers frais – par exemple, en plus des frais de traitement, selon le fournisseur de prêt, un emprunteur pourrait se voir facturer des droits de timbre sur le contrat de prêt, des frais de création de gage, etc.

Diverses banques telles que HDFC Bank, ICICI et Yes Bank ont ​​offert des prêts contre des actions et des fonds communs de placement en ligne, et d’autres se sont jointes depuis la pandémie. Habituellement, l’ensemble du processus est entièrement sans papier.

