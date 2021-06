Vous et un ami pouvez gagner 2 000 $ en jouant à des jeux vidéo – voici comment – ​​.

Être payé pour jouer à des jeux vidéo peut sembler une chimère, mais c’est exactement ce qu’une société Internet propose à quatre personnes cet été. Frontier Communications, un fournisseur de services Internet qui dessert 25 États américains, recherche des duos de joueurs qui souhaitent passer 21 heures à jouer à des jeux vidéo ensemble et rendre compte de leur expérience. En retour, les gagnants recevront 1 000 $ chacun, une Nintendo Switch Lite gratuite, des jeux, des collations et plus encore.

« Nous payons 2 000 $ à des amis pour qu’ils se préparent (à nos frais), jouent à 21 heures de jeux vidéo par personne et nous rapportent leur expérience”, a déclaré le FAI sur la page FrontierBundles où vous pouvez vous inscrire. « Nous nous demandons : jouez-vous un peu mieux avec votre meilleur ami à vos côtés au cœur de l’action, ou votre concentration est-elle beaucoup plus nette lorsque vous jouez seul ? »

Il y aura deux ensembles de gagnants (quatre personnes au total), et chacun recevra un sac de butin contenant les articles suivants : Nintendo Switch Lite, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing : New Horizons, abonnement Nintendo Switch Online (avec accès aux jeux classiques jeux NES) et un tas de collations. Le Switch Lite coûte à lui seul 200 $, de sorte que le package global vaut bien plus de 1 000 $ chacun.

Si vous souhaitez postuler, rendez-vous sur le site Web FrontierBundles et remplissez les informations requises sur vous et votre ami (mais assurez-vous de leur demander d’abord à ce sujet). La date limite pour soumettre une candidature est le 18 juin à 23 h 59 HAP / 02 h 59 HAE, alors assurez-vous de vous inscrire rapidement si vous êtes intéressé. Les gagnants seront avertis au plus tard le 25 juin, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour voir si vous avez gagné.

Il convient également de noter que ce travail n’est disponible que pour les résidents américains, donc si vous habitez en dehors des États-Unis, vous devrez trouver un autre moyen d’être payé pour jouer à des jeux vidéo.

