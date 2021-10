Vous êtes agent de santé et vous souhaitez travailler à l’étranger ? Ces offres d’emploi vous intéressent

17/10/2021 à 15h00 CEST

VERONICA SEDEÑO

Si vous envisagez d’aller à travailler à l’étranger et tu as un profil de santé, nous avons toute une série de Offres d’emploi qui vont vous intéresser. Beaucoup sont offerts postes vacants pour médecins de famille, dermatologues, ophtalmologistes, infirmières et kinésithérapeutes pour travailler dans différents pays francophones.

Ces opportunités viennent de la main du cabinet de conseil MeditTalent, spécialisé dans le placement de personnel de santé. Ils ont actuellement des dizaines de offres d’emploi dans toute l’Espagne, dans lequel ils recherchent des professionnels de santé prêts à se rendre travailler à l’étranger.

Les conditions pour postuler à ces postes sont les suivantes :

– Baccalauréat délivré par un pays de l’Union européenne.

– Niveau de français à partir de B1.

Une fois le processus de sélection terminé, les candidats se voient offrir un service complet de :

– Aide aux démarches administratives (homologation des diplômes et adhésion).

– Maîtrise de la langue (cours de langue chez nous ou orientation vers d’autres centres).

– Accompagnement pour s’intégrer dans le pays de destination (hébergement, mobilité…).

De quoi d’autre avez-vous besoin pour décider ? Ci-dessous, nous détaillons chacune des offres d’emploi, que nous accompagnons d’un lien, où vous pouvez vous inscrire et enregistrer votre candidature pour ces opportunités d’emploi intéressantes à l’étranger.

MÉDECINS DE FAMILLE, DERMATOLOGUES ET OPHTALMOLOGUES POUR LA FRANCE pour Madrid

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

– Journée complète.

Pour vous inscrire et avoir plus d’informations sur les offres d’emploi de Médecins de Famille, Dermatologues et Ophtalmologistes pour la France.

INFIRMIÈRES POUR LA FRANCE

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

– Journée complète.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi d’INFIRMIÈRES POUR LA FRANCE.

PHYSIOTHÉRAPEUTES POUR LA FRANCE

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

– Journée complète.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur une offre d’emploi de Kinésithérapeutes pour la France.

PHARMACEUTIQUE / OS POUR LA FRANCE

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

– Journée complète.

Pour vous inscrire et pour plus d’informations sur l’offre d’emploi de FARMACÉUTICAS / OS PARA FRANCE.