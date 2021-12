Vous êtes « bricoleur » et cherchez un emploi ? Nous l’avons

Avez-vous toujours été reconnu comme ce qui est dit un ‘bricoleur« et en avez-vous gagné votre vie ? Si oui, mais maintenant vous avez besoin de clients et celles-ci cherchant du travail, de iberempleos.es ils ont le Offres d’emploi de quoi avez-vous besoin. Des postes vacants dans différentes régions du pays, qui doivent être pourvus immédiatement. Vérifiez les bases et les exigences pour postuler à ces offres d’emploi dans les lignes suivantes.

OFFRES D’EMPLOI KUIKO

KUIKO est la plateforme numérique de Ferrovial Servicios où les particuliers et les entreprises peuvent trouver, choisir et embaucher les meilleurs professionnels locaux certifiés des secteurs de la rénovation, du nettoyage ou de l’entretien de leur province. De plus, KUIKO est né comme un partenaire incontournable des professionnels du secteur, les aidant à augmenter leur clientèle tout en garantissant leurs collections et disposant d’outils numériques qui facilitent leur quotidien.

A cette occasion, KUIKO sélectionne :

MANITAS / PROFESSIONNEL DES PETITES RÉPARATIONS À BARCELONE

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Vous avez de l’expérience en tant que bricoleur, vous souhaitez gagner un revenu supplémentaire ? Vous voulez gagner de nouveaux clients sans perdre une minute à faire des budgets ? Chez KUIKO, nous recherchons les meilleurs bricoleurs de Barcelone pour effectuer de petites réparations.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Bricoleur/Professionnel pour les petites réparations à Barcelone.

RÉFORMER LES ENTREPRISES À MADRID

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Chez KUIKO, la plate-forme Ferrovial Servicios, nous recherchons des professionnels indépendants ou des ENTREPRISES spécialisées dans les RÉFORMES GLOBALES qui répondent aux demandes que les particuliers et les entreprises nous font chaque jour.

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Reform Companies à Madrid.

RÉFORMER LES ENTREPRISES À SARAGOSSE

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Vous vous consacrez à l’entretien, aux réformes et aux réparations, vous voulez gagner un revenu supplémentaire ? Nous sommes en pleine expansion et nous avons besoin de professionnels indépendants ou d’ENTREPRISES spécialisées en MAINTENANCE, RÉFORMES ET RÉPARATIONS pour pouvoir servir nos clients (particuliers et entreprises).

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur les offres d’emploi de Reform Companies à Saragosse.

ENTREPRISES MULTISERVICES À VALENCE

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Vous vous consacrez à l’entretien, aux réformes et aux réparations, vous voulez gagner un revenu supplémentaire ? Chez KUIKO, l’une des sociétés Ferrovial Services, nous recherchons les meilleurs professionnels locaux experts en maintenance et réparation. Nous sommes en pleine expansion et nous avons besoin de professionnels indépendants ou d’ENTREPRISES spécialisées en MAINTENANCE, RÉFORMES ET RÉPARATIONS pour pouvoir servir nos clients (particuliers et entreprises).

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi des entreprises multiservices à Valence.

MANITAS À ALICANTE / PROFESSIONNEL POUR LES PETITES RÉPARATIONS À ALICANTE

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Si vous êtes bricoleur et que vous vous consacrez aux RÉPARATIONS et que vous souhaitez augmenter vos revenus tout en assurant vos paiements, nous vous souhaitons en tant que professionnel KUIKO PRO. Rejoignez dès maintenant le réseau des meilleurs professionnels d’Alicante.

Pour vous inscrire et plus d’informations sur l’offre d’emploi de Bricoleur à Alicante / Professionnel pour de petites réparations à Alicante.

ENTREPRISES MULTISERVICES À GRAN CANARIA pour Palmas de Gran Canaria (Las)

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Nous sommes en pleine expansion et nous avons besoin de professionnels indépendants ou d’ENTREPRISES spécialisées en MAINTENANCE, RÉFORMES ET RÉPARATIONS pour pouvoir servir nos clients (particuliers et entreprises). Rejoignez dès maintenant le réseau des meilleurs professionnels de Gran Canaria et faites grandir votre entreprise !

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi de Entreprises Multiservices à Gran Canaria à Palmas de Gran Canaria (Las).

ENTREPRISES MULTISERVICES À TENERIFE pour Santa Cruz de Ténérife

Publié: 13/12/2021 – 10:57

De nombreux postes vacants.

– Contrat d’autonomie.

Chez KUIKO, l’une des sociétés Ferrovial Services, nous recherchons les meilleurs professionnels locaux experts en maintenance et réparation. Nous sommes en pleine expansion et nous avons besoin de professionnels indépendants ou d’ENTREPRISES spécialisées en MAINTENANCE, RÉFORMES ET RÉPARATIONS pour pouvoir servir nos clients (particuliers et entreprises).

Pour vous inscrire et obtenir plus d’informations sur l’offre d’emploi Entreprises Multiservices à Tenerife à Santa Cruz de Tenerife.