“Vous êtes crédule et vos idées sont stupides” – RedState ⋆ .

En remontant vers les rangs de ce qui est souvent considéré comme le «senior citizenry», je reconnais de plus en plus les sentiments de toutes les générations précédentes de seniors qui m’ont précédé: la stupidité des jeunes générations est le produit de leur manque d’expériences vécues, et c’est quelque chose qu’ils ne reconnaissent tout simplement pas parce qu’ils ne sont pas encore des seniors. Donnez-leur juste du temps.

Bill Maher a repris cette affaire vendredi soir dans son émission HBO, “Real Time With Bill Maher”.

La politique de Maher est difficile à intégrer dans une boîte soignée. Il ne fait aucun doute qu’il est un libéral. Mais sur les bords, je pense qu’il s’égare dans le pays des libertaires et non des socialistes. Il est certainement un partisan de nombreux efforts gouvernementaux libéraux de protection sociale, mais il a tendance à reconnaître que certaines limites ne devraient pas être franchies. Ses opinions à cet égard ont tendance à être fonction d’expériences apprises – il a vu dans le passé le plaidoyer de certaines politiques et philosophies aboutir à des résultats désastreux lorsqu’il est passé du théorique au réel.

Dans son émission de vendredi soir dernier, en tant que membre de la communauté des «personnes âgées», il a pris pour cible la foule des guerriers de la justice sociale de 20 et 30 ans qui pensent toujours que c’est à leur tour de diriger les choses quand un nouveau président démocrate j’ai sélectionné. Ils l’ont fait quand Bill Clinton a été élu, ils l’ont fait quand Barack Obama a été élu, et maintenant ils le font avec Joe Biden occupant la Maison Blanche.

Mais chacune de ces générations de savants pense qu’elle est en train d’inventer la roue – personne n’a jamais pensé à toutes ces grandes idées qu’ils préconisent, car aucun de leurs grands projets n’a été mis en place.

Voici un échantillon de certaines des réponses de Maher à une telle pensée magique: (c’est moi qui souligne)

36% des Millennials pensent que ce serait peut-être une bonne idée d’essayer le communisme… mais une grande partie du monde l’a essayé… Je sais que la plupart des Millennials pensent que cela ne compte pas parce qu’ils n’étaient pas en vie quand c’est arrivé… mais c’est arrivé, et il y a des gens autour qui s’en souviennent. Aspirer au communisme, c’est comme aspirer à BetaMax ou MySpace. Alors quand tu dis “ tu es vieux, tu ne comprends pas ”, obtenir quoi? Abolir la police? … Et la patrouille frontalière? … Et le capitalisme? … Et annuler Lincoln? Non, «je comprends»… le problème n’est pas que je ne comprends pas ce que vous dites ou que je suis vieux. Le problème est que tes idées sont stupides. 20% de la génération Z sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle «La société serait mieux si toutes les propriétés appartenaient au public et étaient gérées par le gouvernement» et 29% disent «ils ne savent pas si c’est une bonne idée»… Voici qui sait… quiconque n’est pas né hier! »

Betamax et MySpace – DuckDuckGo est votre ami. (Je n’utilise plus cette société de technologie qui ne doit pas être nommée).

Bill Maher doit se présenter à la mairie d’une ville d’un bleu profond quelque part. Ses tendances politiques généralement libérales le feraient aimer des électeurs, mais il a assez de bon sens pour incendier l’idiotie des farfelus radicaux de gauche lorsque cela est nécessaire.