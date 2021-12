Vous êtes digne des choix de cadeaux de vacances 2021 de Hunter McGrady

Nous avons interviewé Hunter McGrady parce que nous pensons que vous aimerez ses choix. Certains des produits présentés proviennent de sa propre gamme de produits. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Tout le monde mérite un cadeau spécial pendant la période des Fêtes.

Toute l’année, Hunter Mcgrady conçoit la mode pour sa ligne QVC, All Worthy. Et alors que le magasinage des Fêtes passe à la vitesse supérieure, le modèle Sports Illustrated Swimsuit est honoré de savoir que ses pièces sont emballées pour des cadeaux fabuleux.

« J’aime pouvoir me sentir avec chaque client de sa maison ! » Hunter a dit à E! Nouvelles. « J’ai l’impression de profiter des vacances là-bas avec eux et parce que All Worthy s’adresse à une telle variété de clients, il y a toujours quelque chose pour tout le monde! »

En l’honneur de la saison de magasinage la plus chargée, Hunter a partagé les cadeaux qu’elle recommanderait de QVC. Commencez à acheter des cadeaux confortables, spéciaux et sincères ci-dessous.