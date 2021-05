Vous êtes la «voix de la raison» dans le GOP! ⋆ 10z viral

Les médias aiment les républicains qui agissent comme des luttes intestines du GOP est le plus gros problème auquel le pays est confronté en ce moment.

Le représentant de l’Illinois, Adam Kinzinger, a fait le tour des médias en défendant la républicaine du Wyoming Liz Cheney et en attaquant les républicains pro-Trump cette semaine, et s’est arrêté vendredi par ABC’s The View pour faire de même. Pendant son séjour, les hôtes libéraux l’ont félicité pour les avoir aidés à dénigrer son propre parti et, par conséquent, à détourner l’attention des échecs du président Biden.

La co-animatrice Joy Behar a commencé à saluer Kinzinger comme la «voix de la raison»:

«Ici, pour nous donner son point de vue sur le vote de ce matin, toute la controverse Cheney et l’avenir du GOP lui-même, est la voix de la raison – une des voix de la raison du Parti républicain, Adam Kinzinger, membre du Congrès de l’Illinois », a-t-elle salué.

Après que Kinzinger se soit plaint du manque de leadership au sein du GOP, la co-animatrice de vendredi, ancienne mère porteuse de Biden et républicaine de CNN, Ana Navarro, a également posé le problème:

Cher, Adam, euh avant de vous demander quoi que ce soit, en tant que républicain de longue date, je veux juste dire, merci. Merci d’être une voix de la raison, merci d’avoir des principes, du courage et des convictions et de faire passer la vérité avant tout et le pays avant tout. Merci.

Le co-animateur conservateur Meghan McCain s’est plaint que Kinzinger et Cheney étaient «punis pour avoir dit la vérité», vantant l’analogie apocalyptique de Kinzinger comparant le GOP à un célèbre navire en train de couler:

“[Y]Tu as même dit que c’était comme si le Titanic s’écroulait. Alors, que pouvons-nous faire pour le sauver? Et cela vous fait-il remettre en question votre propre avenir quand vous voyez des gens punis pour avoir dit la vérité? elle a demandé, avant de faire sa propre analogie exagérée: «Qu’est-ce que cela signifie? Cela signifie-t-il qu’ils vont littéralement faire saigner toute personne qui ne plie pas le genou?

Plus tard, les co-animateurs ont continué à l’inviter à attaquer des membres de son propre parti. Sunny Hostin a demandé si la représentante Marjorie Taylor Greene devait faire l’objet d’une enquête du comité d’éthique, et juste après cela, Joy Behar a demandé si le républicain Matt Gaetz devait démissionner alors qu’il était associé à une enquête sur le trafic sexuel. Hostin a poursuivi en demandant au membre du Congrès de critiquer un autre membre du Congrès du GOP pour avoir minimisé l’émeute du 6 janvier. Kinzinger a accusé son collègue de ressembler à un propagandiste nord-coréen.

Mais il n’y a pas eu de dénigrement des démocrates. Personne n’a demandé l’opinion de Kinzinger sur les membres du Squad soutenant activement le groupe terroriste Hamas, par exemple.

En fait, il n’y avait qu’une seule question centrée sur le président Biden. Malgré des paroles enflammées attaquant les membres de son propre parti, Kinzinger critiquait moins Biden avec enthousiasme. Avec sa deuxième question, McCain a posé des questions sur la crise de pénurie de gaz sur la côte Est et s’il y avait plus que l’administration Biden pourrait faire. Kinzinger a haussé les épaules au sens figuré: «Eh bien, écoutez, bien sûr que tout le monde peut toujours faire plus», a-t-il dit, qualifiant le groupe de travail de «bon début».

Il a brièvement souligné l’importance de l’infrastructure et de la cybersécurité après cela, sans aucune critique de l’administration Biden. Mais c’est exactement pourquoi il n’a pas été grillé comme tous les autres invités républicains, non?

Cheerios et Humana commanditent The View, contactez-les à la page Conservateurs Fight Back ici.

Lisez les parties pertinentes de la transcription ci-dessous:

La vue

14/05/2021

JOY BEHAR: Ici pour nous donner son point de vue sur le vote de ce matin, toute la controverse Cheney et l’avenir du GOP lui-même, est la voix de la raison – une des voix de la raison dans le parti républicain, Le membre du Congrès de l’Illinois Adam Kinzinger. Bienvenue au représentant du salon Kinzinger. Tellement heureux de vous avoir ici.

KINZINGER: Vous pariez, merci.

BEHAR: Vous avez donc été un fervent partisan de Liz Cheney qui a refusé d’accepter le grand mensonge selon lequel l’élection avait été volée. Maintenant, les républicains de votre ancienne maison ont voté Stefanik pour la remplacer. Êtes-vous d’accord pour dire que Trump est avant tout le chef du parti républicain et que le GOP est en fait uni derrière lui? Est-ce un fait?

KINZINGER: Donc je suppose que je suis d’accord qu’il est le leader parce qu’il y a une absence de leaders en ce moment….

(…)

ANA NAVARRO: Cher, Adam, euh avant de te demander quoi que ce soit, en tant que républicaine de toujours, je veux juste te dire merci. Merci d’être une voix de la raison, merci d’avoir des principes, du courage et des convictions et de faire passer la vérité avant tout et le pays avant tout. Merci.

KINZINGER: Vous pariez.

NAVARRO: La question est cependant, expulser Liz Cheney était la tentative transparente du GOP de s’aligner sur Trump dans l’espoir de reconquérir la maison en 2022, mais cela lui a donné une plate-forme massive et maintenant elle fait le tour des médias, y compris sur Fox News hier. . Aujourd’hui, elle est sur CNN insistant sur le fait que l’élection n’a pas été volée. Son retrait pourrait-il se retourner contre lui, en particulier auprès des femmes républicaines en raison de la façon dont elle a été évincée?

KINZINGER: Je le crois certainement. Je crois qu’en déplaçant essentiellement Liz, ils lui ont en fait donné une plate-forme massive. Elle dirait évidemment la vérité lorsqu’on l’interroge à ce sujet. Mais en tant que présidente de la conférence, elle a pris en compte tous les besoins de la conférence. Maintenant, elle est là-bas indépendamment pour dire ce qui doit être dit, trouver le média qu’elle veut continuer, et euh, je pense dire la vérité. Je pense qu’ils ont en fait créé leur pire ennemi en la créant en la déplatformant. Je vais dire ça aussi, les gens se tournent vers nous pour l’honnêteté, non? Les gens se tournent vers nous pour obtenir des réponses. Lorsque nous retournons dans le passé et que nous allons avec un président perdant qui a perdu et perdu la Chambre et le Sénat, cela ne donne pas aux gens que vous connaissez une voie vers l’avenir. Se lever et être sain d’esprit dans le parti républicain, ce que je vous remercie de dire au début, ce n’est pas quelque chose d’héroïque. C’est exactement ce que les gens attendent de nous. Malheureusement, nous ne sommes pas nombreux à faire cela pour le moment.

MEGHAN MCCAIN: Le membre du Congrès Kinzinger après que Cheney ait été expulsé de son poste, la députée Lauren Boebert a tweeté Liz Cheney est le GOP du passé. Nous ne reviendrons pas. Le parti républicain était évidemment une grande fête sous tente, avec beaucoup de place pour être en désaccord et de la place pour des gens comme Liz Cheney et vous et moi et des gens comme Lauren Boebert pour rester ensemble. Maintenant, il ne cesse de devenir de plus en plus petit et vous avez même dit que c’était comme si le Titanic s’effondrait. Alors, que pouvons-nous faire pour le sauver? Et cela vous fait-il remettre en question votre propre avenir quand vous voyez des gens punis pour avoir dit la vérité? Sur une note personnelle, j’ai pris cela très personnellement, je pense parce qu’il semble y avoir une agression spécifique sur le fait que Liz Cheney est la fille de Dick Cheney et qu’elle est un héritage républicain. Que pensez-vous que cela signifie? Cela signifie-t-il qu’ils vont littéralement faire saigner toute personne qui ne plie pas le genou?

SUNNY HOSTIN: Membre du Congrès, le GOP tente maintenant de réécrire l’histoire en ce qui concerne l’insurrection au Capitole le 6 janvier. Le membre du Congrès Andrew Clyde de Géorgie a déclaré que l’appeler une insurrection était un mensonge audacieux et que cela ressemblait davantage à une visite touristique normale. Nous avons tous vu ce qui s’est passé de nos propres yeux. Cette semaine, des images de la caméra corporelle ont été diffusées montrant l’officier Michael Fanone attaqué par des émeutiers. Quelle a été votre réaction à cette vidéo en particulier et vos collègues ont simplement menti sur ce qui s’est passé ce jour-là?

KINZINGER: Quand j’ai vu mes collègues parler, j’ai l’impression que c’est le roman de «1984» ou quelque chose que vous voyez en Corée du Nord où c’est comme si nous allions simplement dire ce que nous voulons que la réalité soit. J’étais là-bas le 6 janvier. C’était une véritable insurrection. Ce sont des gens qui pensaient faire les enchères de Trump à la demande de Trump, pas seulement ce jour-là, mais les jours qui ont précédé cela avec le récit d’une élection volée. Je suis devenu de bons amis avec Mike Fanone, l’officier qui est le bodycam que vous montrez. Je vais vous dire, c’est un homme très découragé maintenant non pas à cause de son travail et de ce qu’il a vécu, mais parce que le parti qui prétend soutenir les forces de l’ordre l’ignore. Autant que je sache, il a demandé à Kevin McCarthy de lui parler. Kevin n’a pas encore répondu à cela. Pourquoi? De quoi as-tu peur? Le 6 janvier était réel. En tant que parti, nous devons nous approprier cela, reconnaître ce qui a conduit à cela afin de ne plus recommencer. Ce n’était pas il y a dix ans. C’était il y a quatre mois. L’idée de passer à autre chose, je suis d’accord, passons à autre chose après avoir pris une comptabilité complète et comprendre comment nous sommes arrivés ici et comment ne jamais revenir à cette position.

…

JOY BEHAR: D’accord. Merci. Je tiens à vous remercier d’être présents aujourd’hui et d’avoir également mené le bon combat. On apprécie ça. Vous avez beaucoup de monde derrière vous. Beaucoup de gens sont d’accord avec vous et espèrent que vous gagnerez cette bataille.