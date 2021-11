Vous êtes loin d’être satisfait des options de coque de téléphone actuelles

Pixel 4 en clair MNML

Les produits phares modernes et coûteux contiennent des matériaux haut de gamme, des designs tendance et des coloris flashy, donc cacher tout cela derrière une coque de téléphone semble dommage. Cependant, les fabricants d’étuis pour téléphones ne devraient-ils pas offrir aux propriétaires de smartphones plus d’options pour correspondre à ces appareils coûteux ?

C’est une question que notre Rita El Khoury a abordée dans un récent article d’opinion. Mais nous voulions également connaître votre opinion en posant cette question : êtes-vous satisfait des options de boîtier actuellement disponibles ? Les résultats du sondage sont maintenant disponibles !

Êtes-vous satisfait des options de boîtier actuellement disponibles ?

Résultats

Il s’agit d’un sondage extrêmement populaire qui a recueilli plus de 7 800 votes depuis sa mise en ligne le 31 octobre. Plus des trois quarts (75,5 %) des répondants ne sont pas satisfaits de la gamme actuelle d’options de cas à leur disposition. Seuls 18,2 % des personnes interrogées déclarent être satisfaites des options de coque de téléphone qui leur sont proposées.

Si les résultats sont révélateurs, les commentaires sont encore plus éclairants. Plusieurs lecteurs soutiennent qu’il incombe aux fabricants de smartphones de fabriquer des téléphones plus résistants plutôt qu’aux fabricants de coques de téléphone proposant des conceptions plus intelligentes. D’autres disent que si les utilisateurs souhaitent présenter le design de leur téléphone, ils peuvent utiliser un étui transparent. Il y a tout à fait du contenu avec un simple étui de téléphone, car ils placent la fonctionnalité au-dessus de l’esthétique.

Nous ne faisons qu’effleurer la surface ici, cependant. Il y avait beaucoup de commentaires détaillés sur ce sondage faisant valoir plusieurs points de vue alternatifs, alors assurez-vous de parcourir quelques choix ci-dessous.

Vos commentaires

Ross Noir : Que diriez-vous de fabriquer un produit qui ne nécessite pas de boîtier ? Nous sommes les consommateurs ici et nous devrions avoir un produit avec une protection intégrée. M Pinkerton : Exactement ! Quel est l’intérêt d’un beau téléphone si vous ne pouvez même pas le voir ou le toucher ? Je ne comprends pas pourquoi les fabricants utilisent encore des matériaux « premium » fragiles qui se cassent si vous les regardez mal. Ed Young : Les téléphones à 1 000 dollars ne devraient pas avoir besoin d’étuis. Suzanna Hartman : Pourquoi ne fabriquent-ils pas des téléphones à 1 000 $ qui n’ont pas besoin d’un étui de rechange ? Pourquoi ne pas construire la coque du téléphone avec des matériaux qui protègent le téléphone ? Matthew Urso : Arrêtez de faire ces fichues choses en verre. Evidemment, l’écran en a besoin, mais si je vais quand même mettre la chose dans un étui, c’est plutôt du polycarbonate. Stefan Magnusson : Pour moi, j’aime beaucoup une coque qui protège le téléphone, mais je veux surtout de l’adhérence. Détestez les cas glissants. Mister S : Les coques en TPU sont sympas. Jusqu’à ce qu’ils deviennent jaunes. Zoide : Pour moi, le problème avec les coques de téléphone, c’est qu’elles sont absurdement chères. Il n’y a aucun moyen qu’un étui vaut 20 $ à 30 $ alors qu’il ne s’agit généralement que d’un morceau de plastique. Ceux sans nom coûtent 1 $ à 2 $ sur des endroits comme AliExpress. notStanley : Mon téléphone est un outil, pas un accessoire de mode. J’obtiens la couleur calme la plus sombre à la fois dans le téléphone et dans l’étui, rien pour montrer ou attirer l’attention. Sarah Price : Pour moi, la fonctionnalité est ce que je déteste dans les affaires. Je veux un étui qui puisse résister à ma maladresse, me donne une poche extensible pour ranger mes cartes et mes pièces d’identité afin que je n’aie plus jamais à utiliser un sac à main, un look incroyable et permettre le chargement sans fil. Est-ce trop demander ? Oh et incluez le meilleur protecteur d’écran là-bas. C’est comme demander des poches dans les vêtements des femmes, ça n’arrivera pas tant que les extraterrestres ne nous prendront pas en charge. Andrew May : Article fantastique. De nombreux commentaires disant que les téléphones devraient être plus puissants – oui, ils devraient le faire – mais je ne pense pas que cela se produise de si tôt. J’ai en fait essayé de trouver une coque de téléphone haut de gamme pour mon nouveau Pixel 6 Pro mais aucune n’existe. Je n’achèterais pas une belle voiture de sport et y collerais des pneus bon marché. Je ne veux pas non plus d’un étui bon marché sur mon joli téléphone ! Mais c’est difficile d’en trouver un. S’il existe des étuis premium pour Pixel 6 Pro, faites-le moi savoir.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les coques de téléphone ou les résultats de ce sondage, laissez un commentaire ci-dessous.