Vous êtes « Naissance » ⋆ .

En plus de coûter 6 000 milliards de dollars aux contribuables, la proposition de budget 2022 du président Joe Biden insulte les femmes de tout le pays en remplaçant le terme «mère» par «personnes qui accouchent».

« Les États-Unis ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé parmi les pays développés, avec un taux de mortalité inacceptablement élevé pour les femmes noires, amérindiennes/indigènes de l’Alaska et autres femmes de couleur », selon le plan budgétaire. Après avoir utilisé les termes « maternelle » et « femmes de couleur », le plan passe soudainement à une terminologie non sexiste.

La proposition de Biden recherche un financement de plus de 200 millions de dollars «pour aider à mettre fin à ce taux élevé de mortalité maternelle et aux disparités raciales dans les résultats chez les personnes qui accouchent».

L’expression « personnes qui accouchent » a déjà suscité la controverse en mai lorsqu’elle a été utilisée lors d’une audience du comité de surveillance de la Chambre sur la santé maternelle noire. Certains répondants de Twitter ont fait valoir que le terme réduisait les femmes à rien de plus que des fabricants de bébés. D’autres se sont demandé si la fête des mères n’existerait bientôt plus.

📢 Le président @RepMaloney a été clair : l’équité en santé pour les personnes noires accouchant est réalisable. REGARDEZ l’ouverture de l’audience historique de @OversightDems sur la crise #BlackMaternalHealth pour lutter contre les disparités raciales qui empêchent les accoucheuses noires de l’équité en santé qu’elles méritent. pic.twitter.com/nwg5kkmkZP – Comité de surveillance (@OversightDems) 6 mai 2021

La National Abortion and Reproductive Rights Action League a répondu que le terme « personnes qui accouchent » est un moyen d’inclure tout le monde, car « ce ne sont pas seulement les femmes cis-genres qui peuvent tomber enceintes et accoucher ».

Lorsque nous parlons d’accouchement, nous sommes inclusifs. C’est si simple. Nous utilisons un langage neutre lorsque nous parlons de grossesse, car ce ne sont pas seulement les femmes cis-genres qui peuvent tomber enceintes et accoucher. La liberté reproductive est pour *tout* le corps. https://t.co/9E9qKRMJTu – NARAL (@NARAL) 6 mai 2021

L’utilisation simultanée de « personnes qui accouchent » dans certaines parties du budget, mais l’utilisation de « maternelle », « filles », « femmes » et « femmes », montre que même le président ne peut pas suivre la terminologie de la gauche relative au genre, ou l’absence de. Tout comme le remplacement du terme « allaitement maternel » par « allaitement maternel », la terminologie de la gauche ne consiste pas seulement à éradiquer certains mots, mais finalement à éradiquer le caractère unique de l’expérience d’une mère.

Pour les mères de tout le pays, le message de Biden est clair : vous n’êtes plus une femme, vous êtes une « personne qui accouche ».

Maggie Hroncich est stagiaire à The Federalist et étudiante au Hillsdale College.