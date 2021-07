« Vous êtes plein de moralité », vous expliquez pourquoi « les gens ne supportent pas les médias » ⋆ .

Il y a quatre ans, l’auteur libéral Michael Wolff est venu à l’émission Reliable Sources de Brian Stelter et l’a critiqué. Dimanche, Stelter l’a rappelé : « Vous m’avez traité de ridicule. Et vous avez critiqué les médias. Et puis, le lendemain, Trump vous a appelé et vous avez discuté pendant une demi-heure et vous étiez tous sympathiques.

Stelter a laissé entendre que Wolff avait eu accès à la Maison Blanche de Trump en dénigrant CNN. Alors Wolff a de nouveau déchargé sur lui :

Abattre @BrianStelter. @MichaelWolffNYC : « Même si vous êtes un gars sympa, vous êtes plein de moralité. Vous devenez l’une des parties du problème des médias. Vous venez ici et vous avez le monopole de la vérité… Vous êtes l’une des raisons pour lesquelles les gens ne supportent pas les médias. pic.twitter.com/pyrLpqgTmB – Brent Baker (@BrentHBaker) 18 juillet 2021

WOLFF : Je ne veux pas que vous pensiez que ce que j’ai dit à ce moment-là était en quelque sorte inauthentique. Je pense que les médias ont fait un travail terrible à ce sujet. Je pense que toi-même, tu sais, eh bien, tu es un gars sympa, tu sais, vous êtes plein de moralité. Vous savez, vous faites partie de l’une des parties du problème des médias. Vous savez, vous venez ici et vous – et vous avez le monopole de la vérité. Vous savez, vous savez exactement comment les choses doivent être faites. Vous savez, vous êtes l’une des raisons pour lesquelles les gens ne supportent pas les médias. Je suis désolé. STELTER : Vous me faites craquer. WOLFF : C’est de ta faute.

Tout cela a fait que Brian Stelter a eu une tendance sur Twitter, ce qu’il a dû apprécier. C’est choquant pour l’émission Stelter, où l’hôte demande des balles molles aux invités, et les invités jouent au ballon et ne défient pas l’hôte. Ensuite, c’est devenu étrange, avec Stelter admettant soudainement que les médias vivaient dans une bulle, mais semblant rire à des moments étranges.

STELTER : Alors, que dois-je faire différemment, Michael ? WOLFF : Tu sais, ne parle pas autant, écoute plus. Vous savez, les gens ont de vrais problèmes avec les médias. Les médias ne comprennent pas bien l’histoire. Le média existe dans sa propre bulle. STELTER : C’est vrai. Je suis d’accord. Oui. Oui. WOLFF : Tu sais, tu – tu sais, tu dois arrêter – je veux dire, ce dernier segment que je n’avais qu’à écouter. De tous les gens qui disent les mêmes vieilles choses. [Perry Bacon saying the media had to oppose Trump fervently, and Charlotte Alter saying “the right-wing media apparatus is almost specifically designed to present an alternate reality.”] De plus, vous êtes incroyablement répétitif. C’est semaine après semaine. Je veux dire, tu es le revers de Donald Trump, tu sais, les fake news. Et vous dites des nouvelles vertueuses. Vous savez, il y a un problème. STELTER : Non, nous découvrons simplement ce qui est réel. Oui j’écoute. WOLFF : Je veux dire, nous – eh bien, comprendre – oui, comprendre ce qui est réel ne l’est pas – ce n’est pas si facile. Et vous savez, la plupart des gens ne veulent pas parler — tournez-vous vers Brian Stelter pour nous dire ce qui est réel. Je suis désolé. STELTER : Eh bien, alors pourquoi vous êtes-vous donné la peine de venir plusieurs fois sur CNN cette semaine ? WOLFF : Vous savez, je suis un – je suis un vendeur de livres. STELTER : Michael, j’adore te parler. Je suis reconnaissant que tu sois venu. Et je suppose qu’on recommence dans quatre ans. Merci beaucoup.

La critique de Wolff des sources fiables est tout à fait vraie. L’émission de Stelter ressemble à une répétition perpétuelle de “Trump déteste les médias, les médias doivent haïr Trump, nous sommes les forces de la vérité, les conservateurs vivent en dehors de la réalité”. Blabla. Blabla. Blabla.