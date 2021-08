Vous êtes plongé dans les mauvaises herbes si vous investissez dans des actions SNDL

Producteur canadien de marijuana Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ :SNDL) l’action a grimpé de 73 % depuis le début de l’année. Cela est dû en grande partie à la manie des stocks de mèmes induite par le tristement célèbre forum r/WallStreetBets sur Reddit.

La société a profité de la hausse du cours de ses actions par le biais de multiples offres d’actions pour protéger ses finances. Cependant, il n’y a pas de catalyseurs de croissance significatifs pour le stock de SNDL, ce qui en fait un pari peu attrayant dans le domaine de la culture de la marijuana.

Sundial a une année 2020 pour le moins oubliable, marquée par des marges paralysées et une réduction massive des ventes. Au cours des trois derniers trimestres, par exemple, ses revenus d’une année sur l’autre ont chuté à des pourcentages à deux chiffres. De plus, la société a cherché à abandonner son canal de gros excédentaire pour se concentrer sur ses ventes au détail.

Cependant, les principaux producteurs canadiens de marijuana n’ont pas réussi à impressionner ces dernières années par leur performance. L’industrie dans son ensemble n’a pas répondu aux attentes par rapport au marché américain de la marijuana.

Il est difficile d’être enthousiasmé par l’action SNDL. Cela étant dit, creusons un peu plus pour mieux comprendre la position du cadran solaire.

Problèmes de dilution

Bien que Sundial n’ait pas besoin de liquidités pour le moment, sa direction fera probablement une autre offre d’actions si son prix augmente à nouveau. En décembre, son solde de trésorerie non affecté s’élevait à plus de 60 millions de dollars canadiens. Au cours de la dernière année, il a dépensé la quasi-totalité de cet argent pour gérer ses opérations.

Son action a atteint un sommet de 1,36 $ le 18 janvier de cette année, après quoi elle a annoncé une offre de 128 millions de dollars canadiens. Plus tard en février, elle a annoncé une autre offre d’actions pour environ 95 millions de dollars canadiens. La direction a agi rapidement sur l’activité qui est venue de la frénésie du commerce de détail. C’était une sage décision de renforcer son bilan en levant des liquidités à un prix gonflé.

Cependant, la préoccupation des investisseurs est de savoir si cet argent serait suffisant dans un avenir prévisible. S’il y a plus d’offres à venir, cela pourrait entraîner une plus grande dilution. En mai, son solde de trésorerie non affecté s’élevait à 753 millions de dollars canadiens. Bien qu’il semble que le solde de trésorerie soit suffisant, l’entreprise a dépensé son argent à un rythme soutenu et pourrait en avoir besoin de plus bientôt.

Manque de catalyseurs de croissance

Pour que les choses s’améliorent pour Sundial de manière majeure, il doit améliorer ses résultats supérieurs et inférieurs. Elle a récemment acquis Inner Spirit, qui est un opérateur franchisé de cannabis récréatif avec une forte présence au Canada. L’accord donnera à Sundial le coup de pouce dont il a besoin pour atténuer son problème de marge.

Indépendamment de cela, l’industrie canadienne du pot a sous-performé au cours de la dernière année, marquée par une forte incertitude de la demande. Les résultats ont à travers les différents États ont eu des écarts considérables sur une base mensuelle.

Cependant, vous ne pouvez pas exclure une croissance sur toute la ligne du stock de SNDL, car l’industrie de la marijuana est sur le point de faire une percée en Amérique du Nord. C’est naturellement le marché le plus important pour Sundial à exploiter. C’est le marché étranger le plus facile d’un point de vue logistique et peut devenir le plus grand marché du monde.

Dernier mot sur le stock SNDL

Sundial Growers a connu une année 2020 tumultueuse et la première moitié de 2021 n’a pas été très différente. Sa direction a bien fait de renforcer son bilan grâce à des offres secondaires, mais n’a pas fait grand-chose pour stimuler la croissance de ses revenus.

Il n’a pas de catalyseurs qui peuvent augmenter significativement ses revenus, en dehors de la légalisation potentielle aux États-Unis. Cependant, tout est prématuré à ce stade et il est difficile de voir l’action SNDL offrir quoi que ce soit à l’investisseur à long terme.

