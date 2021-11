Vous êtes plutôt Penelope Disick ou North West ? Répondez à ce quiz pour le savoir

TikTok a deux nouveaux créateurs qui obsèdent les gens. Ils ont des routines de soins de la peau enviables, des garde-robes impeccables et des vibrations décontractées et décontractées qui vous rendront éternellement jaloux de leur vie. Je parle bien sûr de North West et Penelope Disick.

Ces deux descendants de Kardashian ont fait parler tout le monde sur TikTok de leurs vidéos vibey après s’être associés à leurs mamans Kim et Kourtney pour créer des comptes TikTok après que le compte privé de Penelope aurait été interdit.

Leurs deux comptes rendus en collaboration avec leurs mamans présentent des vidéos esthétiques de leurs tenues quotidiennes, de leurs routines de soins de la peau et des aperçus intérieurs des fêtes de Thanksgiving Kardashian/Jenner. Leurs TikToks n’existent que depuis quelques jours et pourtant, ils ont déjà des millions de followers. Oh être l’enfant d’un Kardashian.

Bien que Penelope et North soient toutes les deux cool, elles ont des styles de création de contenu différents et nous sommes tous spirituellement alignés sur un cousin en particulier. Si vous avez froid et aimez une routine de soins de la peau en 10 étapes, vous êtes probablement comme Penelope. Alors que si vous êtes bruyant et hilarant, vous êtes probablement comme North.

Pour savoir si vous êtes plutôt North ou Penelope, répondez maintenant à notre quiz :

