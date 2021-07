Vous êtes principalement divisé sur le prix de Nothing’s Ear 1 en Inde

in

À 5 999 Rs (~ 81 $), les écouteurs Ear 1 seront ~ 18 $ moins chers en Inde qu’aux États-Unis. Ce prix est également inférieur d’environ 57 $ au prix britannique. Mais ce prix est-il juste ?

Nous voulions savoir de la part des utilisateurs ce qu’ils pensaient du prix de Nothing Ear 1 en Inde. Voici ce qu’ils nous ont dit.

Que pensez-vous du prix de Nothing Ear 1 en Inde ?

Résultats

Les lecteurs étaient étonnamment en conflit sur celui-ci. Plus de 2 300 personnes interrogées ont répondu, avec 55,7% de la population votant en faveur du prix. Cependant, 44,3% des lecteurs pensent que Rien ne peut réduire quelques chiffres de plus sur ce nombre.

Naturellement, lorsqu’ils ont le choix, les consommateurs voudraient toujours qu’un produit arrive à un prix inférieur. Cependant, les bourgeons Nothing Ear 1 sont confrontés à une forte concurrence en Inde de la part de bourgeons à son prix ou en dessous.

Les Samsung Galaxy Buds Plus coûtent également 5 999 Rs et font partie des meilleurs bourgeons que vous pouvez acheter pour ce prix. Des options moins chères, comme le Rs 2 499 (~ 34 $) Realme Buds Q2 offrent un son stellaire avec prise en charge ANC.

La plupart des lecteurs ont fait connaître leur sentiment à travers le sondage, il n’y a donc pas eu trop de commentaires à proprement parler. Cependant, certains semblent optimistes quant à la nouvelle entreprise de Carl Pei. D’autres ont des préoccupations plus pratiques.

Vos commentaires

Deep Grey : ça a l’air bien. De grands espoirs pour rien. Je suis Groot : ça fait [me] nerveux en général, c’est le cas contraire pour tout ce qui est supérieur au prix américain, maintenant cela coûtera environ 80 $ en Inde, cela va-t-il ressembler à Realme moi ou à un plus des bourgeons ANC? Guntas Singh : Lol et le service après-vente en Inde ??

C’est tout pour ce sondage. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage, Nothing ou les écouteurs Ear 1, assurez-vous de les déposer ci-dessous.