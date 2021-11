Vous êtes profondément déchiré par les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran d’aujourd’hui

Jimmy Westenberg / Autorité Android

Les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont presque omniprésents sur les smartphones phares modernes. Les premières solutions étaient assez terribles, à la traîne des scanners capacitifs traditionnels placés à l’arrière ou sur le côté des appareils. Cependant, la technologie s’est considérablement améliorée depuis lors, apportant une sécurité renforcée et un fonctionnement plus rapide. Mais que pensez-vous des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran aujourd’hui ?

Nous avons posé cette question à nos lecteurs dans un récent sondage, et les résultats sont maintenant disponibles.

Que pensez-vous des capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran d’aujourd’hui ?

Résultats

Près de 2 600 votes ont été exprimés sur ce sondage depuis sa mise en ligne le 9 novembre. Nous avons fourni trois réponses possibles et, étonnamment, les trois ont presque reçu une part égale des voix. Alors que 31,6 % des personnes interrogées pensent que les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont « bons maintenant », 30,1 % pensent tout le contraire. Cependant, la plupart des lecteurs pensent que ces capteurs sont « meilleurs » mais ne sont pas aussi bons qu’ils devraient l’être.

La division à trois voies montre à quel point les utilisateurs de smartphones sont déchirés en ce qui concerne les performances du capteur d’empreintes digitales à l’écran. Tous les capteurs ne sont pas fabriqués de la même manière et certaines solutions seront naturellement meilleures que d’autres. Les opinions des lecteurs seront façonnées par les appareils qu’ils possèdent.

À en juger par les commentaires, de nombreux lecteurs préféreraient le retour du lecteur d’empreintes digitales capacitif. Parcourez plus de vues ci-dessous.

Vos commentaires

Kira : Fondamentalement, la forme prime sur la fonction, ce dont je ne suis pas fan. Les capteurs d’empreintes digitales intégrés à l’écran sont presque toujours plus lents à déverrouiller, moins cohérents et plus difficiles à atteindre par rapport aux capteurs traditionnels situés sur les côtés ou à l’arrière des téléphones. La seule chose qui va dans leur sens, c’est qu’ils ont l’air cool et futuristes, du moins quand ils ont commencé à devenir courants depuis 2018.yassin sherif : les scanners d’empreintes digitales montés sur le bouton d’alimentation sont l’élite de l’OMI. Je les ai vus sur certains téléphones Samsung de milieu de gamme et ils ont du sens. Ils sont rapides et fiables. Sur certains téléphones, ils prennent également en charge les gestes de balayage. Et je suppose qu’ils sont moins chers à mettre en œuvre que les capteurs intégrés. Je ne vois pas vraiment d’inconvénient. Personnellement, j’utilise un S20+ avec le capteur à ultrasons et il fonctionne bien, mais il n’est pas aussi fiable que les autres capteurs arrière et latéraux. Brian Fowler : Pour autant que je sache, ils sont toujours plus lents et plus susceptibles de ne pas fonctionner -montés d’il y a quelques années. Et personnellement, j’ai trouvé plus ou moins juste de l’avoir sur le dos où je pose naturellement mon doigt aussi plus simple.nigel coldwell: je les préfère situés sur le dos. C’est l’endroit idéal pour appuyer en une seule action lorsque vous le sortez de votre poche.jimv1983: Je préférerais toujours avoir un capteur d’empreintes digitales capacitif arrière, mais je prendrais certainement un capteur d’empreintes digitales sous l’écran plutôt que le déverrouillage du visage. Face unlocks sucks.deltatux: Ils sont utilisables, mais un capteur physique monté à l’arrière ou sur le côté est le choix le plus rapide et le plus précis. Mon capteur monté à l’arrière me manque, surtout lorsque vous pouvez l’utiliser pour abaisser le volet de notification.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez d’autres réflexions sur les capteurs d’empreintes digitales à l’écran ou les résultats du sondage, assurez-vous de laisser un commentaire ci-dessous.

commentaires