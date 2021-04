Vous êtes réticent à prendre Covid? Nécessité d’un mouvement de vaccination à l’échelle nationale

Il a été signalé que 6,5% des vaccins équivalant à environ 23 doses de vaccin lakh ont été gaspillés dans le pays. (Fichier photo)

Par le Dr Gauri Agarwal

Même si un programme national de vaccination contre le Covid-19 est en cours, il a été rapporté qu’un certain nombre de personnes hésitaient à se faire vacciner. Cela revient non seulement à compromettre ou à saper l’efficacité de l’ensemble du programme destiné à la protection et à la sécurité à terme de tout le pays contre le virus, mais il est également intrinsèquement chargé de risques de gaspillage de ressources, d’efforts et de temps précieux. Quelque part vers la troisième semaine du mois dernier, il a été signalé que 6,5% des vaccins équivalant à environ 23 lakh doses de vaccin ont été gaspillés dans le pays. Parmi les raisons citées pour ce gaspillage, l’hésitation aux covides a été mentionnée comme un facteur majeur. Pour un vaccin qui s’est avéré insaisissable pour la santé mondiale et la communauté scientifique, y compris celles en Inde pendant près d’un an, tout gaspillage de ce soi-disant “ élixir de toutes sortes ” est un commentaire extrêmement révélateur sur l’état des choses sur la terre. Et cela aurait dû être évité à tout prix, quelles qu’en soient les raisons, surtout en raison de la réticence des gens eux-mêmes.

Par conséquent, il est opportun que nous, en tant que peuple, nous montrions comme des citoyens plus éclairés, que nous prenions la responsabilité de notre propre santé et que nous accordions aux vaccins l’importance qu’ils méritent. Tout comme le pays tout entier – et en fait le monde – s’était rassemblé et avait mis tout son poids dans la lutte contre le virus, y compris la recherche et la découverte des vaccins, ravivons à nouveau cet esprit de communauté et de collectivité et faisons le meilleur usage de nos précieux vaccins. En d’autres termes, lançons un mouvement national pour la vaccination Covid-19.

Les icônes nationales et les célébrités ne suffisent pas

Comme la plupart des questions d’intérêt public, ce n’est pas comme si nos personnalités publiques et célébrités ne s’étaient pas déjà manifestées pour prêter main-forte à cette campagne. Des dirigeants politiques aux stars de cinéma, en passant par les icônes du monde des affaires et les influenceurs des médias sociaux, presque tout le monde a soit pris la photo sous les projecteurs des médias, soit tweeté et publié ses photos se présentant comme un exemple et un modèle dans le but d’amplifier la nécessité pour les gens de emboîtez le pas et prenez les coups. Dirigé par le président, le vice-président et le premier ministre lui-même, le who’s who de la politique indienne a déjà pris ses vaccins. De même, Bollywood n’était pas en retard en donnant cet exemple avec les meilleurs acteurs et actrices prenant le coup à la vue du public.

Pourtant, qu’est-ce qui a gardé de nombreuses personnes dans deux esprits, contemplant toujours d’une manière ou d’une autre et restant effectivement sur la clôture en ce qui concerne la prise de vue réelle. Une enquête menée par l’Indian Institute of Human Brands, basée à Mumbai, menée au cours de la dernière semaine de janvier et qui avait inclus environ 60% des personnes interrogées dans des régions non métropolitaines – avait révélé que lorsqu’il s’agissait de prendre des vaccins, les médecins étaient la source la plus crédible. d’informations sur l’opportunité et les raisons de se faire vacciner. Et les médecins ont été suivis par des voisins et des associés soutenus par des commentaires et des informations de première main à 66%. De manière significative, les stars de Bollywood, les joueurs de cricket et les politiciens se sont classés très bas en termes de crédibilité en tant que figure inspirante pour encourager la vaccination.

Les médecins et les professionnels de la santé doivent être à l’avant-garde

Ainsi, personne ne peut contester les opinions et les voix des médecins et des professionnels de la santé qui, par défaut, se trouvent être les plus vraies voix de l’autorité et des connaissances pour établir la crédibilité de ce vaccin ou de tout autre vaccin. Les images du directeur de l’AIIMS, le premier hôpital du pays, prenant la photo, ont dû être une énorme source d’inspiration. Pourtant, peu de gens auraient été exposés à ces images. Et beaucoup de ceux qui l’auraient été, ne reconnaîtraient probablement pas la personne qui a pris la photo étant donné la tempête de contenu médiatique qui nous submerge quotidiennement et la durée d’attention faible et limitée qui en résulte. Il faut donc que les professionnels de la santé qui travaillent sur le terrain et ceux qui travaillent au sein de la communauté se mettent à la hauteur et relèvent ce défi. Leurs tâches impliqueraient de diffuser des informations positives sur la nécessité des vaccins ou de briser les mythes sur les conséquences néfastes des vaccins. Alors que la communication verbale, directe et même personnalisée serait ici la plus efficace, la langue de communication doit être locale avec des formats intéressants et accessibles, notamment des infographies, des vidéos, des chansons, des podcasts et des jeux, entre autres. Certes, cela leur prendrait également un temps considérable et précieux, les arrachant à leur devoir premier de guérison et de traitement des patients, étant donné la gravité de la pandémie, ils doivent également contribuer à cet exercice.

Localisation de la diffusion de l’information par les endosseurs locaux la clé

En tant que tel, en plus de lancer une campagne plus large sur une base nationale, ce que nous avons déjà fait, il est nécessaire de localiser la campagne dans les grandes villes, les petites villes, les districts et les villages. Alors que les ministères de la santé d’État dirigés par d’éminents médecins qui ont également été des personnalités publiques bien connues pourraient prendre l’initiative, les médecins de district pourraient mener la campagne dans les districts avec des médecins travaillant dans les centres de santé primaires, les centres de santé communautaires, les centres secondaires et les hôpitaux gouvernementaux. dans leur domaine de travail respectif. L’idée est que seule une source de première main peut le mieux donner de la crédibilité à l’efficacité des vaccins et éliminer toute désinformation ou préjugé à leur encontre. Adoptant une approche ciblée, le gouvernement pourrait également se concentrer particulièrement sur les États et les régions qui ont soit une faible couverture vaccinale ou des niveaux de gaspillage élevés, soit ceux qui connaissent une forte concentration de cas et même une réapparition de cas dans la soi-disant deuxième vague.

Encadrement des chefs religieux / guérisseurs

Étant donné que la plupart des Indiens sont naturellement enclins à la spiritualité ou ont des croyances religieuses profondes, les messages et l’approbation des chefs religieux pourraient également contribuer à renforcer la crédibilité de nos vaccins. Rien ne peut être plus puissant qu’une combinaison de science et de spiritualité pour convaincre notre peuple de la bonté des vaccins. En corollaire, les fabricants de vaccins doivent s’abstenir de commercialiser les vaccins en tant que marque typique. Il faut faire appel au sens du devoir public des gens.

Ainsi, l’effort pour faire du programme de vaccination un mouvement à l’échelle du pays avec des brins localisés doit être combiné avec la réduction du gaspillage ainsi qu’un meilleur ciblage. Compte tenu de la tâche redoutable qui reste à accomplir en termes d’inoculation d’un nombre colossal de personnes pour briser la chaîne de transmission et protéger plus de 130 millions de personnes à terme. Après tout, la vie des gens est en jeu. Le gouvernement ouvrant le programme de vaccination à toutes les personnes de plus de 45 ans, quelles que soient les comorbidités, aiderait certainement à résoudre le problème du gaspillage. Et le gouvernement central demandant récemment aux États de maintenir le gaspillage en dessous de 1 pour cent est à nouveau une étape positive.

(L’auteur est fondateur-directeur du centre de diagnostic Genestrings et directeur de l’hôpital super-spécialisé de Yashoda. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle du Financial Express Online.)

