Vous êtes Scott Speedman accueille son premier enfant

Oh vous.

Scott speedman a encore plus d’amour dans sa vie après avoir accueilli son premier enfant, une fille nommée Pfeiffer Lucia Speedman, avec petite amie Lindsay Rae Hofmann. La petite fille est née à la maison le 26 octobre à 8h33

Dans un post Instagram partagé le jeudi 4 novembre, l’acteur de Grey’s Anatomy a annoncé l’arrivée de sa fille aux côtés de deux photos de lui avec le nouveau-né. Une photo montrait l’acteur de You allongé face à face avec le petit Pfeiffer au lit, tandis qu’il était montré en train de bercer le bébé dans ses bras dans un autre plan.

« En admiration devant ma copine @lindsayraehofmann », a écrit Speedman dans la légende, en taguant le compte Instagram de Hoffman. « Admiration. »

Dans son propre article, Hoffman a déclaré que leur fille était arrivée pesant 6,6 livres. et a fait l’éloge de la façon dont elle et Speedman étaient déjà fous de joie pour leur petit paquet de joie.

« Pfeiffer, pour que son cœur se sente toujours connecté à la nature et à la mer et Lucia, pour toujours être notre petite » lumière « », a-t-elle partagé aux côtés d’un carrousel de portraits en noir et blanc mettant en vedette leur fille. « Nous t’aimons petit Pfeiff @scottspeedman. »