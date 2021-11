Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l'opinion de l'auteur

Le Parti démocrate s’effondre de façon épique.

Après 10 mois d’échec de la présidence de Biden, les démocrates ressentent maintenant la probabilité de perdre le contrôle de la Chambre et peut-être même du Sénat à mi-parcours de 2022.

L’un des démocrates qui se retire de la Chambre est le représentant John Yarmuth, qui a déclaré que l’état fragile de la démocratie américaine l’avait « paniqué » et a qualifié la représentante du Colorado GOP Lauren Boebert de « fou », selon le Washington Post.

Le représentant démocrate de Caroline du Nord, David Price, qui a également décidé de se retirer du Congrès l’année prochaine, craint que les démocrates n’aient fait un mauvais travail en matière de gouvernance avec la flambée de l’inflation et la baisse des salaires.

L’impact de l’échec des démocrates à gouverner donne à Price le sentiment que le parti ouvrier de Donald Trump va reconquérir le Congrès, ce qui est « une perspective très alarmante pour le pays », a déclaré Price au Washington Post.

Le représentant démocrate du Kentucky, John Yarmuth, a également déclaré au Post que le parti est tellement fracturé que certains membres démocrates du Congrès en sont presque venus aux « coups ».

Yarmuth aurait été témoin du représentant «modéré» John Garamendi (D-NY) et du représentant d’extrême gauche Mark Pocan (D-WI) dans une dispute houleuse qui semblait pouvoir se terminer par des violences sur la façon de mettre en œuvre le programme radical de Biden.

« John disait essentiellement à Mark de se sortir la tête du cul », a déclaré Yarmuth à propos de la dispute. « Il disait : ‘Tu n’accomplis rien, tu es stupide.’ «

L’incident n’aurait apparemment pas entraîné d’altercation physique, mais Yarmuth a suggéré que les querelles internes prédisaient que les républicains reprendraient le pouvoir à la Chambre.

« La perspective d’être en minorité avec Kevin McCarthy comme président de la Chambre et Jason Smith comme président de la commission du budget – Dieu, je pourrais descendre dans la liste – est horrible », a déclaré Yarmuth.

Les démocrates tombent comme des mouches alors que nous nous dirigeons vers les élections de mi-mandat de 2022 et les sondages suggèrent qu’une vague rouge pour les républicains est probable.

Et maintenant, l’un des principaux membres du parti, la représentante Jackie Speier, a annoncé qu’elle ne ferait pas non plus campagne pour sa réélection alors que la liste des représentants démocrates à la retraite passe à 8.

pic.twitter.com/nEr9AnqN7A – Jackie Speier (@RepSpeier) 16 novembre 2021

Elle rejoint d’autres représentants démocrates de premier plan, John Yarmuth du Kentucky, David Price de Caroline du Nord et Mike Doyle de Pennsylvanie, entre autres qui ont annoncé leur retraite.

La représentante de la Californie a été une proche alliée de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et il y a eu des spéculations selon lesquelles elle envisageait également de prendre sa retraite.

Le rédacteur en chef de Human Events, Jack Posobiec, a déclaré le jour des élections ce mois-ci, alors qu’une vague rouge balayait le pays, que la présidente de la Chambre et représentante de la Californie, Nancy Pelosi, disait aux gens qu’elle se dirigeait vers la retraite.

« Entendre Pelosi, c’est dire aux gens qu’elle ne se présente pas aux élections ce soir. Ne veut pas être lié à 2022 », a-t-il déclaré.

Entendre Pelosi, c’est dire aux gens qu’elle n’est pas candidate à sa réélection ce soir. Ne veut pas être lié à 2022. – Jacek Posobiec 🇺🇸🇵🇱 (@JackPosobiec) 3 novembre 2021

Le mois dernier, un rapport de The Atlantic a déclaré que les démocrates pourraient déjà avoir sa remplaçante s’ils conservent la majorité à la Chambre l’année prochaine.

« Les membres démocrates du Congrès ne parleront de rien de tout cela publiquement, comme si Pelosi pouvait soudainement apparaître et tirer leur cœur de leur poitrine », a-t-il déclaré. « Presque tous les démocrates du Congrès et au-delà sont convaincus que le représentant Hakeem Jeffries de New York sera le prochain président de la Chambre si les démocrates parviennent à conserver leur majorité l’année prochaine. »

Elle a parlé à l’animateur de CNN Jake Tapper sur une myriade de sujets il y a une semaine et, parmi ceux-ci, était sa possible campagne électorale pour 2022 lorsque l’animateur lui a demandé si elle avait l’intention de postuler à nouveau.

« Vous pensez que je vais faire une annonce ici et maintenant ? » elle a dit.

« Tu vas te présenter pour une réélection, oui ? » dit l’hôte.

« Pourquoi je te dirais ça maintenant ? » dit-elle en partant.

La Chambre démocrate Nancy Pelosi ne dira pas si elle envisage de se présenter à nouveau à la présidence si les démocrates gardent la Chambre, disant à @jaketapper qu’elle aura d’abord cette conversation avec sa famille. pic.twitter.com/BrvnGmcMsr — État de l’Union (@CNNSotu) 24 octobre 2021

«Ce n’est pas seulement moi, c’est le peuple américain. C’est le monde. C’est un salon international », a-t-il déclaré.

« J’aurais probablement cette conversation avec ma famille d’abord si cela ne vous dérange pas », a-t-elle déclaré.

Et le mois dernier, le représentant démocrate du Maryland, Anthony Brown, a annoncé qu’il se retirerait du Congrès pour faire campagne pour devenir procureur général du Maryland.

« Nous avons fait des progrès au fil des ans, mais trop d’obstacles existent pour trop de Marylanders, des soins de santé et du logement à l’environnement et à l’éducation, aux lieux de travail, à la police et au système de justice pénale », a déclaré Brown, 59 ans, dans sa campagne. vidéo d’annonce. « Je suis candidat au procureur général pour démanteler ces barrières