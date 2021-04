Vous êtes sur la clôture de la résistance à l’eau sur les téléphones phares

De nos jours, la plupart des téléphones phares – du trio Galaxy S21 à la série OnePlus 9, Oppo Find X3 Pro au Mi 11 Ultra – portent des cotes officielles de résistance à l’eau. Naturellement, si vous payez le plus cher pour un téléphone, vous vous attendez à ce qu’il puisse survivre aux éclaboussures accidentelles, à la pluie ou à cette goutte interdite dans la boîte. Cependant, la résistance à l’eau n’est pas toujours présente sur les produits phares les plus abordables, par exemple le Realme GT ou le Vivo IQOO 7.

Cela nous a donc fait réfléchir – Quelle est l’importance de la résistance à l’eau pour vous lors de l’achat d’un téléphone phare? Nous avons interrogé nos lecteurs sur le sujet, et voici ce qu’ils avaient à dire.

Quelle est l’importance de la résistance à l’eau lors de l’achat d’un produit phare?

Résultats

Les résultats de notre sondage montrent que nos lecteurs sont partagés quant à la résistance à l’eau de leurs téléphones phares. Nous avons reçu un total de 1 547 votes, dont une majorité (34,9%) pense que la fonctionnalité n’est pas une priorité. Pourtant, ceux qui ont voté pour l’option estiment que la résistance à l’eau est bonne à avoir sur les produits phares.

Les personnes qui ne peuvent absolument pas se passer de la résistance à l’eau sur leurs téléphones phares ont suivi de près. 33,9% de nos lecteurs pensent que cette fonctionnalité est essentielle et n’achèteront pas un appareil phare qui ne l’a pas.

24,1% des électeurs ont déclaré que la résistance à l’eau était l’une des nombreuses considérations clés pour eux lors de l’achat d’un téléphone phare. Pendant ce temps, 7,5% ne s’en soucient pas du tout.

Vos commentaires

Lukas Dvorok: Étant donné que la résistance officielle à la poussière et à l’eau ne dure pas avec le vieillissement du téléphone, ce n’est pas si utile. De plus, cela ne fait pas partie de la garantie. C’est donc fondamentalement un nombre inutile sur papier à moins que les fabricants ne le prennent au sérieux et l’incluent dans la garantie.

ISMoney: Beaucoup de gens qui se soucient de cette fonctionnalité n’ont de toute façon pas appris à prendre soin de leurs appareils. Il n’est pas si difficile de se souvenir d’éviter l’eau. Ils ne le feraient pas avec leurs chaussettes, mais en ce qui concerne leurs appareils, ils sont un peu plus insouciants.

AnySmarterIdRunLinux: Je n’oublie pas d’éviter l’eau – je vais là où se trouve l’eau. Et… Obtenez ceci. Je prends mon téléphone. Et, quand la vie arrive, mon téléphone est là pour capturer le moment et survivre pour le faire un autre jour.

Joe Black: C’est certainement agréable d’avoir car j’ai pris mon téléphone avec moi quand j’ai emmené mes enfants dans une piscine.

À l’heure actuelle, j’ai un téléphone classé IP, mais je serais plus que disposé à échanger IP contre de meilleurs microphones, haut-parleurs ou tout ce qui a plus de valeur pour moi.

jdrch: J’écoute des podcasts sous la douche avec mon téléphone sur le comptoir de la salle de bain, c’est donc une priorité pour moi.

Bart: J’aimerais avoir IP68, mais je sais juste que c’est inutile pour une utilisation à long terme sous la pluie.

Oui – le smartphone survit généralement la première heure après l’avoir retiré de l’eau, mais des problèmes commencent à se produire – des bruits étranges dans les écouteurs, des traces d’eau, la charge ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas complètement, pas de transfert de données dans le câble et des MILLIONS d’autres petits problèmes . Demandez-moi comment je sais – je répare ces appareils quotidiennement et j’ai travaillé dans une usine de recyclage de smartphones, diagnostiquant environ 1000 smartphones par mois. Fondamentalement, la résistance à l’eau n’est bonne que si quelqu’un éternue sur le smartphone.

Tennisfreak: Je ne prends pas mes téléphones dans l’eau. Mon téléphone est généralement dans un étui ou un pare-chocs d’un certain type qui offre une certaine protection contre l’eau. La résistance à l’eau est agréable à avoir, mais en aucun cas un décideur sur l’opportunité d’acheter un téléphone ou non. Je me suis toujours demandé pourquoi tant de critiques accordent une si grande importance à cette fonctionnalité.

mattc: Je suis actif, sportif et maladroit, donc c’est un must.

Mohit: J’aimerais avoir un téléphone capable de résister aux éclaboussures d’eau ou de survivre à la pluie. Surtout si je paie plus de 1000 $ pour un téléphone, je ne veux pas qu’il meure parce qu’il ne pourrait pas survivre à une promenade sous la pluie ou à une folie soudaine et malheureuse.