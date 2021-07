Vous êtes sur le point d’obtenir un nouveau chèque de relance que personne d’autre n’obtient si vous vivez dans cet état unique • .

À l’heure actuelle, la plupart des gens savent probablement qu’un nouveau programme de contrôle de relance massif de l’IRS a commencé à la fin de la semaine dernière. L’agence fiscale a commencé jeudi à envoyer le premier de ce qui sera six nouveaux chèques de relance d’ici la fin de cette année. Les chèques vont aux familles avec enfants. Et ils mettront au minimum quelques centaines de dollars supplémentaires dans leur poche chaque mois. Mais l’histoire est encore meilleure pour un État en particulier, ce qui nous amène aux détails d’un nouvel effort de vérification de la relance en Californie.

Détails du contrôle de relance californien

Le gouverneur de Californie Gavin Newsom a signé la semaine dernière un accord sur le budget de l’État, dont les avantages sont les suivants. Entre autres choses, des millions de Californiens qui gagnent entre 30 000 $ et 75 000 $ par an recevront un paiement supplémentaire de 600 $ plus tard cet automne. Comme nous l’avons noté dans cet article précédent, les paiements devraient être effectués début septembre. Et ils sont une extension de l’effort de relance californien qui a déjà envoyé des chèques de relance de 600 $ aux résidents des États à faible revenu.

Mieux encore, pour les familles avec enfants : elles auront droit à 500 $ supplémentaires, en plus des 600 $ indiqués ci-dessus. Cependant, les résidents de Californie qui ont obtenu 600 $ dans le cadre d’une précédente série de paiements de relance ne seront pas éligibles pour ce nouveau paiement de 600 $.

Le Golden State Stimulus est le plus grand remboursement d’impôts de l’histoire des États-Unis qui ira directement aux Californiens et aux familles de la classe moyenne. Près des 2/3 des Californiens seront désormais admissibles à un chèque de relance de 600 $. En savoir plus : https://t.co/6324EI9sRf pic.twitter.com/uvKSJmrW3G – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 18 juillet 2021

Le bureau du gouverneur a immédiatement salué cela comme le plus grand plan de relance économique de l’histoire de l’État. “La Californie revient de cette pandémie parce que nous vous soutenons”, a déclaré le gouverneur dans un communiqué de presse. « C’est dans cet esprit que nous avons utilisé l’excédent historique de la Californie pour faire des investissements historiques… Nous apportons un soulagement direct aux familles en difficulté et de l’argent dans les poches des propriétaires de petites entreprises à travers l’État.

Aide à la location, et plus

Le bureau de Newsom estime que près des deux tiers des résidents de l’État sont admissibles au nouveau chèque de relance californien de 600 $. Et entre autres facettes de ce nouveau plan de relance :

La Californie offre également désormais le plus grand programme d’assistance aux locataires de tous les États des États-Unis. Il y a un total de 5,2 milliards de dollars pour aider les locataires et les propriétaires à faible revenu qui est inclus. L’aide est destinée à couvrir 100 % de l’arriéré de loyer. Et pas seulement cela, mais aussi un loyer potentiel pour plusieurs mois dans le futur. Le plan de relance californien comprend également 2 milliards de dollars supplémentaires pour les factures d’eau et de services publics en souffrance.

Le plan de contrôle de relance californien prétend également inclure le plus grand programme d’aide aux petites entreprises du pays. Le plan investit 1,5 milliard de dollars pour étendre le programme de subventions directes aux petites entreprises de l’État à 4 milliards de dollars. Et cela s’ajoute aux 6,2 milliards de dollars d’allégements fiscaux. 500 millions de dollars supplémentaires de nouvelles subventions seront également utilisés pour créer des opportunités pour les travailleurs qui ont perdu leur emploi pendant la pandémie de coronavirus.

