Vous êtes un criminel présumé si vous avez de l’argent liquide

tldr; Le couple Jeni Pearsons et Michael Store, basés à Los Angeles, qui détenaient 86 millions de dollars d’argent dans un coffre-fort saisi par le gouvernement américain, ont déposé une plainte contre la saisie par le gouvernement de leurs biens par le biais de la confiscation civile de leurs biens. Le couple, ainsi que six autres personnes, s’est associé à l’American Civil Liberties Union pour un recours collectif contestant le raid en tant que perquisition et saisie illégales. Le gouvernement avait accusé l’entreprise de complot en vue de vendre de la drogue et de blanchir de l’argent.

