Il est de notoriété publique que les perroquets peuvent imiter le langage humain – vous vous souvenez quand Winston Churchill a appris à son ara à maudire Hitler ? Les étourneaux et les moqueurs sont également connus pour imiter les sons qu’ils entendent autour d’eux. Les canards, cependant, sont généralement connus pour faire du charlatan.

Il s’avère que certains canards peuvent également apprendre à imiter les sons, tant qu’ils les entendent lorsqu’ils sont encore des nouveau-nés. Un canard musqué en Australie appelé Ripper vient de devenir une célébrité en raison de sa capacité à imiter le son d’une porte qui se ferme et à traiter nonchalamment quelqu’un de “fou de sang”.

Ripper a été élevé en captivité dans la réserve naturelle de Tidbinbilla près de la capitale australienne Canberra dans les années 1980 et des enregistrements de ses capacités vocales ont été réalisés par le scientifique australien Peter J Fullagar, aujourd’hui à la retraite. Il a été théorisé que l’Éventreur a appris à dire « imbécile » d’un ancien gardien de l’établissement.

La biologiste Carel ten Cate de l’Université de Leiden aux Pays-Bas, qui étudie les capacités vocales des oiseaux, est tombée sur l’histoire de l’Éventreur et a retrouvé Fullagar pour s’assurer que les histoires étaient vraies.

Les capacités vocales de Ripper, une fois authentifiées, ont fait l’objet d’un article publié dans Philosophical Transactions of the Royal Society B. Selon dix Cate et Fullagar, les capacités vocales des oiseaux en dehors des perroquets et des oiseaux chanteurs sont rares, ce qui rend les jurons et les claquements de porte de Ripper uniques .

Les Australiens à grande gueule

L’éventreur n’est pas le seul oiseau australien capable d’imiter les sons qu’il entend autour de lui. Les pies – le fléau du printemps Down Under – peuvent imiter la parole humaine, tout comme les mynahs ordinaires. Et puis il y a les suspects habituels de la famille des perroquets – les galahs, les cacatoès et les corellas peuvent aussi « parler », dont certains sont capables de dire les choses assez clairement.

Les perroquets royaux peuvent être entraînés à imiter les sons lorsqu’ils sont élevés en captivité, tandis que les perruches ondulées sont également connues pour être bavardes.

L’oiseau lyre australien est également un grand imitateur, rendu célèbre dans certains des documentaires sur la nature de Sir David Attenborough. Les oiseaux-lyres sont si habiles qu’ils sont capables d’imiter les tronçonneuses, d’autres animaux et même la parole humaine. Jetez un œil à ce que peut faire Echo, un superbe oiseau-lyre du zoo de Taronga à Sydney, comme le rapportent des collègues de Livescience.

Cependant, l’apprentissage vocal n’est pas unique aux espèces d’oiseaux. Il est prouvé que les baleines, les dauphins, les éléphants et les chauves-souris sont également capables d’apprendre de nouveaux sons.

Mais ce qui rend Ripper unique, c’est qu’il n’y a pas beaucoup d’autres cas d’imitation de sons d’oiseaux aquatiques. Outre cette légende australienne, un autre canard musqué a appris à imiter les canards noirs du Pacifique parmi lesquels il vivait à l’état sauvage, tandis que quelques autres – tous deux élevés en captivité au Royaume-Uni – pouvaient renifler comme un poney, grincer comme une charnière de porte et tousser comme un être humain.

[Via New Scientist]