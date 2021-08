Vous êtes un ours et un bûcheron dans LumbaarJack, l’année prochaine

Parfois, nous nous demandons si les gens font des jeux mignons en lançant deux dés : le premier est l’animal avec lequel vous jouez, et le second est votre travail. Un facteur de kiwi. Un skateur d’oiseau. Un éleveur de chats. Un collecteur d’impôts sur les grenouilles. D’accord, ce dernier n’est pas réel, mais c’est juste une question de temps.

Mais bon, on ne se plaint pas. Si ces jeux n’étaient pas extrêmement populaires et adorables, nous ne continuerions pas à les avoir ! Le dernier en date est LumbearJack, un jeu sur un ours bûcheron nommé Jack, qui essaie de restaurer la nature de sa patrie en faisant son chemin à travers la forêt avec FernGully et en vainquant les méchants industriels.

Bien sûr, vous êtes un bûcheron, donc vous allez aussi abattre des arbres… mais nous supposons que c’est d’une manière durable. S’il y a une chose que nous ne pouvons pas supporter, ce sont les éco-ours hypocrites.

LumbearJack arrivera sur le Nintendo Switch eShop en 2022.