« Vous êtes une telle lumière rayonnante »

La fille de Thomas Rhett, Ada James, a fêté son 4e anniversaire le jeudi 12 août et son célèbre père s’est assuré de partager un doux hommage à sa deuxième fille sur les réseaux sociaux. Rhett a utilisé Instagram pour partager une photo d’Ada James debout sur une plage, un s’more à la main alors qu’elle regardait la caméra, apparemment en train de parler.

“Ada James ! Je ne peux pas croire que tu aies 4 ans. Tu es une lumière si rayonnante dans ce monde”, a-t-il écrit. “Joyeux anniversaire petite fille, je t’aime tellement!” L’épouse du chanteur, Lauren Akins, a également posté un message à sa fille, partageant un diaporama de photos d’Ada James qui a commencé par un selfie de famille comprenant les deux autres filles du couple, Willa Gray, 5 ans, et Lennon, 1 an. Amour. La photo provenait de la célébration de l’anniversaire d’Ada James et montrait l’enfant de 4 ans souriant devant un gâteau qui disait “Joyeux anniversaire Ada James” et une bannière colorée en arrière-plan.

D’autres photos comprenaient une photo d’hôpital d’Ada James en tant que nouveau-né, un certain nombre de photos d’elle au fil des ans et quelques clichés récents d’Ada James et de sa mère. “Ma petite fille”, a commencé la légende d’Akins. “Ada James tu es : joyeuse, SASSY, câline, têtue, aimante, imprévisible, douce, indépendante, créative, hilarante, intelligente, fougueuse, si précieuse ET 4 AUJOURD’HUI. joyeux anniversaire ma douce petite chose. Notre monde est nettement plus lumineux avec VOUS et votre esprit en elle. Je suis si heureux d’être votre maman. Pas de meilleur travail ou rêve au monde. “

Rhett a parlé à PEOPLE de la personnalité grandissante de ses filles plus tôt cette année, qualifiant Ada James de “extrêmement impertinente”. “La première personne à dire ‘Hé, bébé, allons enfiler notre pyjama’, obtient ‘Eh bien, je n’en ai pas vraiment envie pour le moment'”, a-t-il déclaré. Le chanteur de “Country Again” a expliqué que l’une des leçons les plus importantes que lui et Akins enseignent à leurs filles est d’enseigner aux autres avec gentillesse, bien qu’il ait plaisanté en disant qu’Ada James ne comprend pas toujours le message.

“Je ne peux pas vous dire combien de fois par jour je regarde Ada James, et je me dis : ‘Soyons gentils !’ Et elle est juste comme…”, a-t-il dit, mettant sa main au-dessus de sa tête et ajoutant: “Mais elle a 3 ans.”