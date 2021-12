« Vous êtes venu à mon mariage et avez combattu ma femme ! »

* Nous avons un clip exclusif de l’épisode final de la saison de deux heures de WE tv de cette semaine « La vie après le verrouillage, et dedans, Daonte s’écrase Nicolle et Tia mariage et l’enfer éclate quand lui et Tia en viennent aux mains. Regardez le moment sauvage via le clip ci-dessous.

Ailleurs dans l’épisode de cette semaine, Brittany fait une offre sexy à Marcelino. La mère de Puppy révèle ses allées et venues choquantes. John fait un geste audacieux après que Kris l’ait fantôme. Brittany le perd sur Ray. Lacey affronte son ex. La révélation de Sara étourdit Shawn.

Par WE tv, la troisième saison des docuseries à succès de WE tv « Life After Lockup » suit 10 anciens détenus et leurs proches de la série à succès « Love After Lockup », à travers leur voyage étrange et sauvage pour survivre ensemble dans le monde réel.

Cette saison, les téléspectateurs seront choqués de voir quels couples sortiront des murs de la prison et s’engageront dans leurs relations. Cependant, rien de tout cela ne sera facile car ils doivent combattre les tentations du monde extérieur tout en apprenant à s’adapter à leur nouvelle normalité.

Ccouples cette saison, les couples comprennent :

Marcelino & Brittany (Las Vegas, NV)

Alors que Marcelino et Brittany emménagent dans la maison de leurs rêves avec suffisamment d’espace pour tous les enfants et les chiens, Brittany envisage d’ouvrir une maison de transition et de devenir un pair conseiller. Les rêves d’affaires de Brittany la ramènent dans la vie avec d’autres ex-criminels. Ses choix la ramèneront-ils sur la voie dangereuse, et feront-ils sauter leur budget… et leur mariage ?

Lacey & Shane (Virginia Beach, Virginie)

En tant que soutien de famille, les revenus de Lacey ont pris un coup depuis qu’elle a donné naissance à Summer. Ensuite, Shane quitte son travail pour aider avec les enfants, mais quand il esquive le devoir de papa et disparaît toute la journée, il garde peut-être des relations – à la fois en personne et sur les réseaux sociaux – avec Lacey. Lorsque ces secrets sont révélés, Shane et Lacey reviennent à de vieilles habitudes qui mettent leur union à l’épreuve et peuvent remettre en question leur bonheur pour toujours.

Daonte, Nicolle & Tia (Virginia Beach, Virginie / Caroline du Nord)

Alors que Daonte et Nicolle continuent de travailler sur leur relation, Nicolle renoue également avec sa petite amie de prison, Tia, dans le dos de Daonte, du moins c’est ce qu’elle pense. Nicolle essaie de maintenir des relations avec les deux, mais combien de temps cela va-t-il durer ? Quand Daonte dira-t-il, assez c’est assez ? Ou le fera-t-il ?

Stan & Lisa (St. Louis, Missouri)

Après un début difficile dans leur relation, Lisa et Stan font de leur mieux pour que cela fonctionne. Lisa doute de la situation financière de Stan et il semble parfois que la seule chose qui les garde ensemble soit leurs aventures coquines au sous-sol. Lisa et Stan ont tous les deux des secrets qu’ils se cachent, mais un poisson-chat dévoilera-t-il tout ?

Shawn, Sara et Destinie (Las Vegas, NV / Cincinnati, OH)

Pendant que Shawn poursuivait Destinie, il communiquait également avec une autre détenue, Sara. Cette fois, Shawn pense que Sara est la bonne et est prête à tout abandonner, y compris sa famille et sa carrière à la recherche du véritable amour. La date de sortie de Sara approche à grands pas, mais Shawn craint que les mêmes mensonges qu’il a dit à Destinie ne le rattrapent une fois de plus… et Sara a ses propres secrets. Destinie n’a cessé de contacter Shawn et avec sa libération imminente, Shawn peut-elle jongler avec les deux femmes ?

Amber & Puppy (Atlanta, Géorgie)

Après leur rupture désordonnée, Puppy devient MIA et Amber a peur de rechuter ou de se retrouver derrière les barreaux. Elle prend sur elle de trouver Puppy, mais Amber aimera-t-elle ce qu’elle trouve ? Pendant ce temps, les deux deviennent sérieux avec de nouveaux petits amis, cependant, leurs beaux-parents ont déjà été incarcérés pour des crimes similaires à Amber et Puppy. Les quatre inconvénients peuvent-ils éviter les ennuis ou la tentation de l’argent facile deviendra-t-elle trop grande ?

John et Kristianna (Cresco, IA)

John promet à Kristianna le mariage chrétien dont elle a toujours rêvé, et cette fois Kristianna cherche le lieu parfait (pas la camionnette de John) et la robe parfaite (celle qui lui va). John peut-il laisser Kristianna prendre les rênes et ne pas faire ce mariage à son sujet ? Avec les pressions d’un mariage à venir et une relation endommagée avec sa sœur Terra, viendra-t-elle gâcher leur bonheur conjugal ou finalement rester en dehors de sa relation avec John ? Lorsque le jour du mariage arrive, le passé de Kristianna revient la hanter – va-t-elle finir par une fiancée en fuite ?

Branchez-vous sur « Life After Lockup » les vendredis à 21 h HE / 20 h CT sur WE tv.