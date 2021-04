Vous évitez les téléphones MediaTek en 2021

Crédit: David Imel / Autorité Android

MediaTek était dans l’actualité le mois dernier après que la société de suivi Omdia ait découvert qu’il était le plus grand fournisseur de chipsets pour smartphones au monde en 2020. Ce serait la première fois que le fabricant de puces taïwanais atteindrait cet objectif, avec son succès attribué aux bas de gamme et milieu de gamme segments.

Cette nouvelle nous a amenés à nous demander si les lecteurs d’Android Authority envisageraient un téléphone alimenté par MediaTek en 2021. Nous avons publié un sondage la semaine dernière et voici comment vous avez voté.

Envisagez-vous d’acheter un téléphone MediaTek en 2021?

Résultats

Le sondage a été publié le 29 mars et un peu plus de 1 300 votes ont été comptabilisés au moment de la rédaction de cet article. Malheureusement pour le fabricant de puces, près des deux tiers des lecteurs interrogés ont déclaré qu’ils n’envisageraient pas d’acheter un téléphone alimenté par MediaTek cette année.

On ne sait pas exactement pourquoi les gens ont voté de cette façon, mais les passionnés ont traditionnellement évité les chipsets MediaTek pour diverses raisons. Les chipsets haut de gamme de Qualcomm ont traditionnellement offert de meilleures performances (en particulier en ce qui concerne les GPU), ainsi qu’une meilleure prise en charge des pilotes pour les émulateurs et d’autres tâches. Une autre critique souvent répétée de MediaTek est que le code source est plus difficile à trouver, ce qui rend le développement de ROM personnalisé et le bricolage général des appareils un plus grand défi.

Néanmoins, un nombre important de lecteurs interrogés (~ 34,4%) ont déclaré qu’ils envisageraient effectivement un téléphone alimenté par MediaTek cette année. Certains des commentaires suggèrent que les téléphones de milieu de gamme alimentés par MediaTek offrent beaucoup pour leur argent. Certains des téléphones économiques les plus importants à cet égard incluent le Redmi 9, le Redmi Note 10 5G, le Samsung Galaxy A32 5G et le Realme 8.

commentaires

Ärchœn Sâbré: Tant qu’il n’y a pas de matériel et de logiciel de suivi intégrés dans MediaTek, il peut être intéressant de considérer que leurs appareils sont proposés à un prix compétitif par rapport à QualcommPlumplum: j’attends un D1100 ou D1200 avec une bonne configuration de caméra disponible en Europe … : 64 ou 108MP Gen 2 main avec OIS, 13MP ultrawide, 13MP Téléobjectif x4 ou x5 avec OIS (pas de x2, c’est inutile avec le main haute résolution). Toujours pas d’informations fiables sur les caméras sur le téléphone de jeu Redmi ou le Realme GT Neo. Mais c’est un caprice car mon Helio G90T va toujours bien! BlackSh33p: Les gens bon marché ont aussi besoin de smartphonesMontisaquadeis: Je ne toucherai jamais à Mediatek, Allwinner ou Rockchip. J’attends personnellement de voir comment Samsung réussit une fois qu’il aura sorti un SOC avec le RDNA2 onboardMD d’AMD. Faraz Ahmad: J’envisage seulement d’acheter un Smartphone à processeur basé sur Dimensity en 2021 et non Helio .. ou j’achèterai Snapdragon 750G. Voyons combien de prix ils gardent pour Snapdragon 480.Roberto Suarez: Même chose ici… Je n’achèterai la 5G que pour moi, mes enfants. Et je ne recommande que la 5G à ma famille et à mes amis. La série Media Dimensity 5G est l’un des bons chipsets abordables. En espérant également que les Snapdragon 480 et 690 rejoignent la série 5G abordable.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé un commentaire! Envisageriez-vous un téléphone alimenté par MediaTek en 2021? Faites le nous savoir dans les commentaires!