Vous exécuterez certainement des applications Android sur Windows 11

Microsoft a annoncé Windows 11 la semaine dernière, ce qui représente un changement assez important par rapport à Windows 10. Nous avons une interface utilisateur remaniée, des dispositions de fenêtre améliorées et une prise en charge améliorée du bureau virtuel. Mais le plus gros ajout doit être la prise en charge des applications Android.

Oui, Windows vous permet désormais de télécharger et d’exécuter nativement des applications Android via un nouveau sous-système dans le système d’exploitation de bureau. Les gens utiliseront-ils réellement des applications Android sur Windows 11 ? C’est ce que nous avons demandé aux lecteurs la semaine dernière.

Utiliserez-vous des applications Android sur votre PC Windows 11 ?

Résultats

Plus de 4 500 votes ont été exprimés après que nous ayons publié le sondage dans notre article d’annonce, et les résultats montrent qu’un peu moins des deux tiers des personnes interrogées utiliseront certainement des applications Android sur Windows 11. Plus précisément, 36% déclarent qu’ils utiliseront des applications Android sur leur bureau tout le temps et un peu plus de 29% disent qu’ils utiliseront des applications Android de temps en temps.

Il est intéressant mais pas surprenant de voir autant de personnes interrogées vouloir exécuter des applications Android sur leur PC. Après tout, certains services fonctionnent mieux en tant qu’applications (ou ne sont pas officiellement disponibles sur le bureau), tels que Clubhouse, Instagram, Snapchat et TikTok.

Environ un utilisateur interrogé sur cinq a déclaré qu’il était sur le mur à propos des applications Android sur Windows 11 et qu’il attendrait de voir comment cela fonctionne en premier. C’est également compréhensible, car la dernière chose que vous voudriez est que les applications Android fonctionnent mal ou que le processus d’installation soit pénible.

Enfin, moins d’un répondant sur 10 déclare ne pas être intéressé par l’exécution d’applications Android sur son PC Windows 11. Nous pouvons voir pourquoi certains pourraient ne pas aimer ce concept, car Microsoft s’appuie sur le ho-hum Amazon AppStore pour les applications Android. Cela signifie donc qu’un nombre important d’applications (y compris de nombreuses applications Google) ne seront pas prises en charge. Il convient également de souligner que de nombreux utilisateurs de Windows s’appuient traditionnellement sur leur navigateur pour les principaux services, par opposition au téléchargement d’applications dédiées.

Quoi qu’il en soit, il est clair que plus de 90 % des lecteurs interrogés sont ouverts à l’idée d’utiliser des applications Android sur Windows 11 à tout le moins.

commentaires

PhoenixWitti : Avec Microsoft en train de botter les fesses ces jours-ci, je me demande à quel point un Windows Phone se comporterait aujourd’hui. Albin : Microsoft a déjà un grand nombre (certaines assez bonnes) d’applications Android pour la plupart de ses principaux logiciels, actuellement gratuites, mais si les applications commencent à fonctionner sur des PC, cela pourrait changer. Panda : J’espère que l’application Instagram est sur la boutique, de cette façon je n’ai pas besoin d’aller sur mon téléphone pour voir les messages qui disparaissent à chaque fois NHS2008 : J’ai maintenant une raison d’être enthousiasmé par Windows 11 ! Mdknight: Ravi de le voir enfin annoncé officiellement, mais en quelque sorte abattu en utilisant l’Amazon App Store au lieu du Google Play Store. Je ne suis pas vraiment intéressé à être attiré de nouveau dans l’écosystème numérique d’Amazon ; juste du shopping.

Merci d’avoir voté dans notre sondage et d’avoir laissé des commentaires ! Y a-t-il des applications Android spécifiques que vous aimeriez exécuter sur Windows 11 ? Faites-nous savoir ci-dessous.