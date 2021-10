Vous faites attention à vos manières autour des assistants vocaux

Robert Triggs / Autorité Android

Les assistants vocaux font désormais partie intégrante de notre quotidien. Nous conversons régulièrement avec eux, qu’il s’agisse d’aboyer des commandes ou de demander des informations sur Internet. Cependant, cela peut souvent sembler un peu brusque si vous ne dites pas « s’il vous plaît » ou « merci » lors de ces discussions.

À cette fin, nous voulions savoir de nos lecteurs s’ils ressentaient la même chose. Nous leur avons demandé dans ce sondage s’ils prononçaient ces deux mots magiques lorsqu’ils discutaient avec Alexa, Google Assistant, Siri ou d’autres assistants. Lisez la suite pour les résultats.

Dites-vous « s’il vous plaît » et « merci » aux assistants vocaux ?

Résultats

Beaucoup de lecteurs ont eu quelque chose à dire sur ce sondage. Nous avons recueilli plus de 5 500 réponses depuis sa première publication le 30 septembre.

Sans surprise, nos lecteurs sont un groupe bien élevé. Près d’un quart (24,8 %) des lecteurs n’oublient jamais de dire « s’il vous plaît » et « merci » à leurs assistants vocaux. Notamment, un nombre similaire (23,9%) suggère le contraire, déclarant qu’ils n’utilisent jamais ces mots lorsqu’ils parlent à leurs appareils. Fait intéressant, plus de la moitié des répondants (51,3 %) utilisent « parfois » ces termes lorsqu’ils parlent à des assistants vocaux.

En regardant les commentaires des lecteurs, l’utilisation de « merci » est plus courante que « s’il vous plaît », car elle se double d’une fin naturelle à une commande. Certains pensent également que l’utilisation de ces deux mots améliore les systèmes de reconnaissance. L’utilisation de ces mots peut également déclencher des réponses cachées ou des œufs de Pâques.

Il y a beaucoup de commentaires sur celui-ci, alors assurez-vous de parcourir le choix ci-dessous.

Vos commentaires

Eric Braun : S’il vous plaît est un parfois, merci est plus courant car cela coupe l’écoute d’une autre invite. Bishop: Je demande toujours poliment, car lorsque les machines prennent conscience d’elles-mêmes et que les seigneurs robots prennent le relais, ils se souviendront que j’ai toujours été gentil avec eux. MDR. Needa : Soyez toujours gentil avec un robot/IA. Ils n’oublient pas. PMOttawa : Tout le temps sans même y penser. Et je soupçonne que je ne suis pas seul car Google Assistant a une réponse spécifique si vous dites merci et que vous êtes un Canadien. “Wow! Ce n’est pas pour rien qu’ils disent que les Canadiens sont si polis. Slappy Mcgee : Je dis merci pour arrêter les alarmes et les minuteries et lorsque GS fournit des informations détaillées/utiles. Evie : Autant que je le ferais avec un humain ordinaire. À un moment donné, il sera impossible de discerner ce qui est humain et ce qui est machine, alors finissons-nous par traiter les machines comme les humains ou les humains comme les machines ? Brett : Je ne sais pas, à quoi ça sert. S’ils étaient réellement humains, je le ferais. Martin S Shepherd : Je dis ces choses à Google Assistant simplement parce que je les dis tout le temps comme un modèle de discours normal. On m’a appris à être poli. Si j’arrête de le faire à certains moments, j’oublierai probablement de dire ces choses à d’autres moments, comme lorsque je parle à un être humain. Alors, mieux vaut garder mes bonnes habitudes ! Drone9 : Je ne parle pas aux objets. Peut-être que vous le faites. Ajedi32 : Je ne parle même pas en phrases complètes à l’assistant, sauf si j’en ai besoin. « Météo » fonctionne aussi bien que « Pourriez-vous, s’il vous plaît, me dire le temps qu’il fait dehors ? » alors pourquoi perdre du temps ? daelos : Je ne jure que sur le mien. Une chose stupide ne réussit jamais. Greg Harkay : Je le fais si mon enfant de 4 ans est à portée de voix.

C’est tout pour ce sondage. Merci pour vos votes et commentaires. Si vous avez des idées sur les résultats du sondage ou sur l’utilisation de « s’il vous plaît » et « merci » avec les assistants vocaux, laissez un commentaire ci-dessous.