Vous feriez mieux de faire attention : l’État de surveillance a une liste coquine, et vous y êtes

par John W. Whitehead, Rutherford Institute :

« Il te voit quand tu dors Il sait quand tu es réveillé Il sait quand tu as été mauvais ou bon Alors soyez bon pour l’amour de Dieu ! » -« Le père Noël arrive en ville »

Le Père Noël a un nouvel assistant.

Le joyeux Old St. Nick, qui sait tout, qui voit tout, n’a plus besoin de s’appuyer sur des elfes archaïques sur des étagères et d’autres mouchards saisonniers pour savoir quand vous dormez ou vous réveillez, et si vous avez été méchant ou gentil. .

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Grâce aux pouvoirs presque illimités du gouvernement rendus possibles par une armée nationale de techno-tyrans, de centres de fusion et de voyeurs, le Père Noël peut obtenir des rapports en temps réel sur qui a été bon ou mauvais cette année. Cette nouvelle ère effrayante d’espionnage gouvernemental/d’entreprise – dans laquelle nous sommes écoutés, surveillés, suivis, suivis, cartographiés, achetés, vendus et ciblés – fait que la surveillance rudimentaire des téléphones et des métadonnées de la NSA semble presque archaïque en comparaison.

Considérez juste un petit échantillon des outils utilisés pour suivre nos mouvements, surveiller nos dépenses et flairer toutes les façons dont nos pensées, nos actions et nos cercles sociaux pourraient nous placer sur la liste des méchants du gouvernement.

Vous suivre en fonction de votre état de santé. À l’ère de COVID-19, les passeports de santé numériques gagnent du terrain en tant que gardiens en quelque sorte, restreignant l’accès aux voyages, aux divertissements, etc., en fonction du statut vaccinal de chacun. Que l’on ait ou non un passeport vaccinal, cependant, les individus peuvent encore devoir prouver qu’ils sont suffisamment «en bonne santé» pour faire partie de la société. Par exemple, à la suite des décisions de la Cour suprême qui ont ouvert la voie à l’utilisation de chiens renifleurs de drogue comme « mandats de perquisition en laisse », les agences gouvernementales se préparent à utiliser des équipes canines de détection de virus pour effectuer des dépistages de masse afin de détecter les individus qui peut avoir COVID-19. Les chercheurs affirment que les chiens renifleurs de COVID ont un taux de réussite de 95 % pour identifier les individus infectés par le virus (sauf lorsqu’ils ont faim, sont fatigués ou distraits). Ces chiens sont également entraînés à débusquer les individus souffrant d’autres problèmes de santé tels que le cancer.

Vous suivre en fonction de votre visage: Le logiciel de reconnaissance faciale vise à créer une société dans laquelle chaque individu qui sort en public est suivi et enregistré dans le cadre de ses activités quotidiennes. Couplée à des caméras de surveillance qui couvrent le pays, la technologie de reconnaissance faciale permet au gouvernement et à ses partenaires commerciaux d’identifier et de suivre les mouvements de quelqu’un en temps réel. Un logiciel particulièrement controversé créé par Clearview AI a été utilisé par la police, le FBI et le Department of Homeland Security pour collecter des photos sur des sites de médias sociaux afin de les inclure dans une base de données massive de reconnaissance faciale. De même, les logiciels biométriques, qui reposent sur ses identifiants uniques (empreintes digitales, iris, empreintes vocales), deviennent la norme pour naviguer dans les lignes de sécurité, ainsi que pour contourner les serrures numériques et accéder aux téléphones, ordinateurs, immeubles de bureaux, etc. , un plus grand nombre de voyageurs optent pour des programmes qui reposent sur leur biométrie afin d’éviter de longues attentes à la sécurité des aéroports. Les scientifiques développent également des lasers capables d’identifier et de surveiller les individus en fonction de leurs battements cardiaques, de leur odeur et de leur microbiome.

Vous suivre en fonction de votre comportement: Les progrès rapides de la surveillance comportementale permettent non seulement de surveiller et de suivre les individus en fonction de leurs schémas de mouvement ou de comportement, y compris la reconnaissance de la démarche (la façon dont on marche), mais ont également donné naissance à des industries entières qui tournent autour de la prédiction de son comportement basé sur des données et des modèles de surveillance et façonnent également les comportements de populations entières. Un système de surveillance « anti-émeute » intelligent prétend prédire les émeutes de masse et les événements publics non autorisés en utilisant l’intelligence artificielle pour analyser les médias sociaux, les sources d’information, les flux vidéo de surveillance et les données des transports publics.

Vous suivre en fonction de vos dépenses et de vos activités de consommation: avec chaque smartphone que nous achetons, chaque appareil GPS que nous installons, chaque compte Twitter, Facebook et Google que nous ouvrons, chaque carte d’acheteur fréquent que nous utilisons pour les achats, que ce soit chez l’épicier, le magasin de yaourts, les compagnies aériennes ou le grand magasin, et chaque carte de crédit et de débit que nous utilisons pour payer nos transactions, nous aidons Corporate America à constituer un dossier pour ses homologues gouvernementaux sur qui nous savons, ce que nous pensons, comment nous dépensons notre argent et comment nous passons notre temps. La surveillance des consommateurs, par laquelle vos activités et données dans les domaines physique et en ligne sont suivies et partagées avec les annonceurs, est devenue une grande entreprise, une industrie de 300 milliards de dollars qui récolte régulièrement vos données à des fins lucratives. Des entreprises telles que Target ont non seulement suivi et évalué le comportement de leurs clients, en particulier leurs habitudes d’achat, pendant des années, mais le détaillant a également financé une surveillance importante dans les villes du pays et développé des algorithmes de surveillance comportementale qui peuvent déterminer si les manières d’une personne pourraient correspond au profil d’un voleur.

Vous suivre en fonction de vos activités publiques: Des sociétés privées en collaboration avec des services de police dans tout le pays ont créé un réseau de surveillance qui englobe toutes les grandes villes afin de surveiller de manière transparente de grands groupes de personnes, comme dans le cas des manifestations et des rassemblements. Ils se livrent également à une surveillance en ligne étendue, à la recherche d’indices de «grands événements publics, de troubles sociaux, de communications de gangs et d’individus criminels». Les entrepreneurs de la défense ont été à l’avant-garde de ce marché lucratif. Les centres de fusion, 330 millions de dollars par an, des centres de partage d’informations pour les organismes fédéraux, étatiques et chargés de l’application de la loi, surveillent et signalent des comportements «suspects» tels que des personnes achetant des palettes d’eau en bouteille, photographiant des bâtiments gouvernementaux et demandant une licence de pilote en tant que « activité suspecte. »

Vous suivre en fonction de vos activités sur les réseaux sociaux: Chaque mouvement que vous faites, en particulier sur les réseaux sociaux, est surveillé, extrait des données, analysé et tabulé afin de former une image de qui vous êtes, de ce qui vous motive et de la meilleure façon de vous contrôler quand et si cela devient nécessaire pour vous mettre en ligne. Comme l’a rapporté The Intercept, le FBI, la CIA, la NSA et d’autres agences gouvernementales investissent de plus en plus dans et s’appuient sur des technologies de surveillance d’entreprise qui peuvent exploiter le discours protégé par la Constitution sur les plateformes de médias sociaux telles que Facebook, Twitter et Instagram afin d’identifier les extrémistes potentiels et de prédire qui pourraient se livrer à de futurs actes de comportement antigouvernemental. Cette obsession des médias sociaux comme forme de surveillance aura des conséquences effrayantes dans les années à venir. Comme Helen AS Popkin, écrivant pour NBC News, l’a observé : « Nous pourrions très bien faire face à un avenir où les algorithmes arrêtent en masse les gens pour avoir fait référence aux téléchargements illégaux de » Game of Thrones « … le nouveau logiciel a le potentiel de rouler, à la manière de Terminator, en ciblant chaque utilisateur de médias sociaux avec une confession honteuse ou un sens de l’humour douteux.

Vous suivre en fonction de votre téléphone et de vos activités en ligne: Les téléphones portables sont devenus de facto des mouchards, offrant un flux constant de données de localisation numériques sur les déplacements et les déplacements des utilisateurs. La police a utilisé des simulateurs de sites cellulaires pour effectuer une surveillance de masse des manifestations sans avoir besoin de mandat. De plus, les agents fédéraux peuvent désormais employer un certain nombre de méthodes de piratage afin d’accéder à vos activités informatiques et de « voir » tout ce que vous voyez sur votre écran. Un logiciel de piratage malveillant peut également être utilisé pour activer à distance des caméras et des microphones, offrant un autre moyen d’avoir un aperçu des affaires personnelles d’une cible.

Lire la suite @ Rutherford.org