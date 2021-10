Vous feriez mieux de vous réveiller, car les pénuries s’aggravent

par Michael Snyder, Le blog de l’effondrement économique :

Beaucoup de gens ne voudront pas entendre ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent juste entendre que l’avenir sera rempli d’arcs-en-ciel, de sucettes et de licornes, mais ce n’est pas la vérité. Il y a des mois, j’ai averti mes lecteurs que la pénurie mondiale de puces n’allait pas se terminer de si tôt et qu’elle affecterait profondément des milliers d’autres industries, et c’est précisément ce qui se passe en ce moment. L’industrie après l’industrie souffre profondément, et beaucoup de cadres commencent vraiment à paniquer. Plus tôt cette année, de nombreux optimistes aveugles nous ont assuré que la pénurie de puces serait résolue d’ici la fin de 2021, mais cela ne s’est évidemment pas produit. En fait, les médias corporatifs nous disent maintenant que c’est encore pire. Par exemple, ce qui suit provient d’un article du Wall Street Journal intitulé « Global Chip Shortage ‘Is Far From Over’ as Wait Times Get Longer »…

Les temps d’attente pour les livraisons de puces ont continué de grimper au-dessus d’un seuil sain de 9 à 12 semaines. Au cours de l’été, l’attente s’est étendue à 19 semaines en moyenne, selon Susquehanna Financial Group. Mais en octobre, il a gonflé à 22 semaines. Il est plus long pour les pièces les plus rares : 25 semaines pour les composants de gestion de l’alimentation et 38 semaines pour les microcontrôleurs dont l’industrie automobile a besoin, précise la firme.

Ces chiffres ne ressemblent à rien de ce que nous avons vu auparavant.

Et nous arrivons rapidement à un point où certains temps d’attente commenceront à se mesurer en années. Manuel Schoenfeld a passé une commande de puces de transmission en mai 2021, et on lui dit maintenant qu’elles seront probablement livrées en mai 2022…

Manuel Schoenfeld a passé une commande en mai pour des puces de transmission pour les dispositifs de surveillance des services publics fabriqués par sa société new-yorkaise PowerX. On lui a dit que les chips arriveraient d’ici l’été, puis l’automne, puis l’hiver et ne s’attend maintenant pas à les obtenir avant mai 2022. « C’est loin d’être terminé », a déclaré M. Schoenfeld.

À quel point cela doit-il être mauvais avant que les gens commencent à se réveiller ?

L’ensemble du système économique mondial connaît des pannes étonnantes sur une base généralisée, et pourtant, beaucoup de gens pensent encore que tout va bien se passer d’une manière ou d’une autre.

En raison d’un manque de puces, la production de véhicules neufs a chuté brutalement et les concessionnaires du pays ont vu leurs stocks chuter à des niveaux alarmants. En conséquence, la demande de véhicules d’occasion a explosé, ce qui a poussé les prix des voitures d’occasion à des sommets absolument fous…

La Honda Civic 2019 qui a lancé une vente aux enchères de voitures d’occasion plus tôt ce mois-ci n’aurait rien eu de spécial avant la pandémie. Mais sous le regard du concessionnaire automobile Brad Wimmer, les enchères en ligne sont rapidement devenues, pour le citer, des « bananes ». En tant que nouvelle voiture, la Civic aurait eu un prix d’autocollant d’environ 21 000 $. Mais en quelques secondes lors de la vente aux enchères en gros, le modèle de deux ans, avec 4 000 milles, s’est vendu pour 27 200 $.

Si vous avez un vieux tacot dont vous n’avez plus besoin de rester assis, vous voudrez peut-être vérifier ce qu’il vaut maintenant.

On assiste à un phénomène similaire avec le matériel agricole. Le manque de puces a supprimé la production et les équipements d’occasion sont maintenant très demandés.

Ainsi, tout comme nous le voyons avec les voitures d’occasion, de nombreuses pièces d’équipement agricole d’occasion se vendent maintenant beaucoup plus cher que lorsqu’elles étaient neuves…

Joel Everett a déclaré qu’il était stupéfait lorsqu’un tracteur John Deere 2009 légèrement usagé a été vendu lors de sa dernière vente aux enchères à Strawberry Point, dans l’Iowa, pour des dizaines de milliers de dollars de plus que ce qu’il avait coûté tout juste sorti de la chaîne de production il y a plus de dix ans. Acheté neuf 109 000 $, le tracteur s’est vendu 143 000 $ aux enchères, a-t-il déclaré. Ce n’est pas un incident isolé, a déclaré Everett, qui dirige Joel’s Tractor and Auction depuis 1992. De nombreux équipements agricoles, en particulier les tracteurs d’occasion, se vendent 30 à 50 % de plus qu’il y a deux ans dans sa maison de vente aux enchères.

Les prix des denrées alimentaires augmentent également à un rythme très soutenu.

Selon Bloomberg, les prix alimentaires mondiaux ont bondi « d’un tiers » au cours de la dernière année…

Le bond des prix alimentaires mondiaux à une décennie élevée risque de conduire à des factures d’épicerie encore plus chères, et la crise énergétique menace d’aggraver les choses. Les revers de récolte, la forte demande et les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont fait augmenter d’un tiers l’indice des Nations Unies des coûts alimentaires au cours de l’année écoulée. La dernière hausse le mois dernier est survenue lorsque les prix de presque tous les types de produits alimentaires ont augmenté, ajoutant aux maux de tête inflationnistes pour les consommateurs et les banques centrales.

Dans mon dernier livre, j’ai un chapitre entier intitulé « Hyperinflation et pénuries », et dans ce chapitre, j’ai spécifiquement averti que cela arriverait.

En fait, dans ce chapitre, j’ai spécifiquement mis en garde contre l’impact que la pénurie de chips aurait sur les prix alimentaires mondiaux.

Nous savions à l’avance que cela allait arriver, et maintenant c’est ici.

Alors que les approvisionnements alimentaires mondiaux se resserrent de plus en plus, les pénuries vont devenir plus intenses et les prix vont devenir de plus en plus douloureux.

Même maintenant, on nous dit que ce sera le Thanksgiving le plus cher de tous les temps, et les étagères des magasins semblent de plus en plus vides.

Plus tôt dans la journée, j’ai posté des images d’un homme dans un Walmart désespérément vide dans le Connecticut. Nous voyons des choses similaires se produire dans tout le pays, mais les autorités continuent d’insister sur le fait que tout va bien.

En fait, l’USDA nous dit spécifiquement qu’il n’y a « pas de pénurie de nourriture à l’échelle nationale »…

Il n’y a actuellement aucune pénurie de nourriture à l’échelle nationale, bien que dans certains cas, le stock de certains aliments dans votre épicerie puisse être temporairement bas avant que les magasins ne puissent se réapprovisionner. La production et la fabrication d’aliments sont largement dispersées aux États-Unis et il n’y a actuellement aucune perturbation généralisée signalée dans la chaîne d’approvisionnement. L’USDA et la Food and Drug Administration surveillent de près la chaîne d’approvisionnement alimentaire pour détecter toute pénurie en collaboration avec l’industrie et nos partenaires fédéraux et étatiques. Nous sommes en contact régulier avec les fabricants de produits alimentaires et les épiceries.

Eh bien, l’USDA a parlé, et donc je suppose que cela règle la question.

Je suis désolé de vous alarmer tous avec les faits que j’ai présentés plus tôt dans cet article.

L’USDA affirme qu’il n’y a pas de « perturbations généralisées signalées dans la chaîne d’approvisionnement », et le gouvernement fédéral nous dit toujours la vérité.

Cela signifie donc que tout ira bien et que vous pouvez vous rendormir maintenant.

