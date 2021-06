Vous hésitez à payer pour le stockage en nuage

Le stockage en nuage est très courant de nos jours. Vous en avez besoin pour presque toutes sortes de sauvegardes de données numériques, que ce soit vos e-mails, documents, messages, contacts, photos ou autres fichiers. Bien sûr, vous pouvez toujours utiliser le stockage physique pour sauvegarder vos données, mais le stockage en nuage rend cela très pratique pour beaucoup.

Il existe également un certain nombre de plates-formes de stockage en nuage parmi lesquelles vous pouvez choisir ces jours-ci. Les plus populaires incluent Google One, Dropbox et OneDrive qui offrent une certaine quantité de stockage gratuit et des plans de stockage payants assez bon marché.

Nous avons donc demandé à nos lecteurs s’ils s’abonnent à des plans de stockage cloud payants ou s’ils sont satisfaits du stockage gratuit limité offert par la plupart des services. Voici vous qu’ils ont voté dans notre sondage.

Avez-vous un abonnement aux services de stockage cloud ?

Résultats

Comme vous pouvez le voir sur le diagramme circulaire ci-dessus, 51,49 % des 2 860 lecteurs qui ont voté dans notre sondage ont déclaré qu’ils paient pour le stockage en nuage. Cependant, près de 48,5% des personnes interrogées n’utilisent que l’option de stockage gratuite fournie par les services cloud. Cela montre que nos lecteurs sont divisés sur la façon dont ils utilisent le stockage en nuage. Les commentaires sur notre sondage éclairent davantage ces résultats.

Vos commentaires

AnySmarterIdRunLinux : Mon ‘cloud’ est privé et prend la forme d’une carte microSD, synchronisée sur un autre HD.

Techngro : Je suis sur le point de créer mon propre Nextcloud. Je pourrai avoir accès à toutes mes données où que j’aille, mais elles seront toutes stockées sur mon propre serveur à la maison.

Paul : J’utilise Syncthing pour tous mes appareils. Sa capacité à synchroniser des fichiers n’importe où sans serveur central est beaucoup plus privée que d’utiliser Gdrive ou Dropbox. Même si cela m’a pris un peu de temps pour l’installer et la configurer, cela en vaut vraiment la peine.

Eric Pearson : Je paie pour aller à l’école et j’obtiens un stockage illimité à vie. Alors payé ?

Nicole B : J’ai le service téléphonique Google Fi et il est livré avec 100 Go de stockage en nuage. Donc, techniquement, je paie pour le stockage en nuage, mais pas en tant que service séparé.

Evie : Non, je ne sauvegarde pas assez de contenu pour m’en inquiéter.

john w : Oui, Dropbox. Il est indépendant de la plate-forme et cohérent avec l’interface utilisateur, ce qui facilite le partage de fichiers avec mes clients. Mon système principal est un Mac, donc garder tous mes documents synchronisés avec Dropbox, ainsi que Time Machine effectuant des sauvegardes incrémentielles, est une excellente fonctionnalité. Si je dois basculer sur une machine Win, une tablette, Linux, etc, tous mes fichiers sont disponibles. Un bonus est qu’il fonctionne avec les conteneurs Docker, fonctionnant comme un lecteur “standard”, donc chaque fois qu’un fichier est mis à jour via le conteneur, il se synchronise automatiquement avec la boîte de dépôt (et est également sauvegardé automatiquement via Time Machine). J’utilise également un NAS (derrière un pare-feu) qui image le lecteur Time Machine, une procédure de sauvegarde 3-2-1, par mesure de précaution contre les ransomwares.

Matt Jensen : J’ai été un enfant d’affiche pour la perte de données. J’avais un disque dur sur moi, j’ai perdu des clés USB, des ordinateurs ont fait faillite. Bien que je dispose désormais d’un stockage local redondant avec un NAS, j’utilise également le stockage cloud pour les photos et les vidéos en cas de catastrophe majeure, de catastrophe naturelle ou même de vol. Depuis que j’ai tant perdu, mieux vaut prévenir que guérir.

Albin : Les niveaux gratuits sont très bien. Je fais toujours une distinction entre la « synchronisation » du cloud et le « stockage » du cloud. Mon besoin de synchronisation n’est que de quelques centaines de Mo de fichiers actifs et de matériel de lecture, et de stockage pour certaines données personnelles cryptées indépendamment et des images et des fichiers vidéo de smartphone (par opposition à l’appareil photo), de plus en plus gros, mon principal stockage historique en vrac est toujours sur des disques durs externes, sauvegardés tous les mois environ.