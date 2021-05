Vous jouez aux favoris du pipeline? Biden ouvre la voie à la ligne de gaz russe après avoir nixé Keystone XL ⋆ .

À la suite d’une décision de l’administration Biden de lever les sanctions américaines bloquant l’achèvement du gazoduc russe Nord Stream 2, les critiques accusent le nouveau président – qui a annulé le pipeline Keystone XL lors de son premier jour de fonction – d’être plus préoccupé par les emplois énergétiques et l’indépendance de la Russie que il appartient à l’Amérique.

«Président BIden, si [you] ne peut pas mettre l’Amérique en premier, pouvez-vous au moins ne pas mettre la Russie en premier? Le secrétaire d’État Mike Pompeo a tweeté.

L’administration a annoncé la semaine dernière qu’elle levait les sanctions contre la société russe derrière la construction du gazoduc Nord Stream 2 et son haut dirigeant, Matthias Warnig, un confident du président russe Vladimir Poutine.

Le gazoduc reliera directement la Russie à l’Allemagne, permettant à la première de doubler ses livraisons de gaz naturel à la seconde, donnant à Moscou une influence considérable sur les Allemands et sur la majeure partie du marché de l’énergie en Europe de l’Est.

La ligne de 764 milles est restée achevée à environ 90% pendant de nombreux mois, car les objections des majorités politiques interpartisanes à travers l’Europe et Capitol Hill ont empêché les Russes d’achever le projet.

Beaucoup sont déconcertés par la décision brusque d’autoriser effectivement l’achèvement du gazoduc que le secrétaire d’État Antony Blinken a qualifié ce mois-ci de «mauvaise idée» qui «fait avancer les intérêts de la Russie et sape les intérêts de l’Europe et les nôtres».

Même au sein du propre parti du président, les critiques ont été directes.

“L’administration a déclaré que le pipeline était une mauvaise idée et qu’il s’agissait d’un projet d’influence maligne russe”, a déclaré le président de la commission des relations extérieures du Sénat, Bob Menendez (DN.J.), dans un communiqué. “Je partage ce sentiment, mais je ne vois pas comment la décision d’aujourd’hui fera progresser les efforts américains pour contrer l’agression russe en Europe.”

La décision, a-t-il ajouté, a «créé de l’incertitude dans de nombreux coins de l’Europe».

“Cela contredit vraiment la position de Biden” Je suis dur avec la Russie “, a déclaré John Herbst, l’ancien ambassadeur américain en Ukraine, à NBC.

«Les actions d’aujourd’hui démontrent l’engagement de l’administration en faveur de la sécurité énergétique en Europe, conformément à l’engagement du président de reconstruire les relations avec nos alliés et partenaires en Europe», a déclaré Blinken dans un communiqué. «Nous continuerons de nous opposer à l’achèvement de ce projet, qui affaiblirait la sécurité énergétique européenne et celle de l’Ukraine et des pays de l’OTAN et de l’UE du flanc oriental. Notre opposition au gazoduc Nord Stream 2 est inébranlable. »

La chancelière allemande Angela Merkel a salué la décision de Biden, alors que le président américain tente de renforcer les relations étroites avec l’Allemagne que l’ancien président Trump a fréquemment contestées, y compris sur la question de Nord Stream 2.

“Je pense que c’est très triste quand l’Allemagne conclut un accord pétrolier et gazier massif avec la Russie, alors que vous êtes censé vous protéger contre la Russie, et que l’Allemagne sort et paie des milliards et des milliards de dollars par an à la Russie”, a déclaré Trump à propos du projet en 2018.

“L’Allemagne est totalement contrôlée par la Russie, car elle obtiendra 60 à 70% de son énergie de la Russie et d’un nouveau pipeline”, a déclaré Trump. L’Allemagne est le sixième consommateur d’énergie au monde et le premier consommateur de gaz naturel.

Elisabeth Braw, résidente à l’American Enterprise Institute, a minimisé l’importance de la décision de sanctions dans une récente interview sur «Just the News AM».

«Ce n’est rien de nouveau», dit-elle. «Ronald Reagan, à l’époque, a imposé des sanctions sur un pipeline soviétique en cours de construction vers l’Allemagne de l’Ouest, puis les a levées après avoir réalisé que la même chose pouvait arriver aux entreprises américaines opérant ailleurs dans le monde.»

Alors même que Biden s’en remet à Merkel sur le gazoduc russe dans le but de raviver les relations bilatérales, il continue de mépriser l’allié américain du Canada sur la politique du pipeline.

Le gouverneur du Michigan, le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, a ordonné à la fin de l’année dernière la fermeture de la ligne 5 de la société énergétique canadienne Enbridge, une ligne qui transporte plus d’un demi-million de barils par jour de pétrole et de liquides de gaz naturel des champs pétrolifères de l’Alberta vers le Midwest américain et l’est du Canada.

Enbridge, soutenu par le gouvernement canadien, se bat maintenant contre le Michigan devant un tribunal fédéral américain pour maintenir le pipeline en service.

«C’est un élément vital de la sécurité énergétique du Canada, et j’ai dit très clairement que son fonctionnement continu n’est pas négociable», a déclaré Seamus O’Regan, ministre canadien des Ressources naturelles, à l’Associated Press.

Le premier ministre canadien Justin Trudeau est encouragé à tenir bon face à l’annulation du pipeline Keystone XL et à la menace de fermeture de la canalisation 5, qui est en service depuis 1953.

«Les Canadiens en feront probablement leur gros problème», a déclaré Christopher Sands, directeur de l’Institut canadien du Wilson Center à Washington, DC. [Trudeau] peut se permettre de reculer.

La tension monte également autour d’un autre pipeline d’Enbridge – la canalisation 3, qui est une canalisation de pétrole brut qui s’étend de l’Alberta au Minnesota jusqu’au Wisconsin. Des centaines de manifestants prévoient de se rassembler début juin pour «mettre nos corps en jeu, arrêter la construction et dire au monde que le temps des pipelines de sables bitumineux est révolu», déclare l’organisation menant la manifestation. «Nous propulserons ce problème au sommet de la conscience nationale et forcerons Biden à agir.»

Avec Keystone XL nixed et Line 5 en jeu, la question est de savoir si le président américain s’inclinera à nouveau devant les militants du climat à la maison – avec les coûts associés pour les travailleurs américains, l’indépendance énergétique et les relations avec le Canada – tout en renforçant les intérêts énergétiques de la Russie et développement de pipeline. Le secrétaire Blinken doit comparaître cette semaine devant la commission des relations étrangères du Sénat, où il devrait clarifier la réflexion de l’administration.