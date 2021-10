VOUS, les fans, avez repéré une erreur hilarante dans la scène du message de la saison trois

Désolé, ce n’est pas Joe Goldberg ?!

Les téléspectateurs de la saison trois de YOU ont repéré une erreur hilarante dans l’une des scènes, y compris une photo très louche de Joe, qui est depuis devenue virale sur TikTok. La personne qui a posté la vidéo a déclaré qu’elle « perdait la tête » sur le moment, et pour être honnête, je suis surpris que personne dans l’équipe de production n’ait remarqué cela plus tôt.

Dans l’un des épisodes de la saison 3 de YOU, Love envoie un SMS à Marianne depuis le téléphone de Joe – comme vous pouvez le voir par la photo de Joe à côté des SMS qu’elle envoie. Elle dit « venez chez moi dès que possible. Urgence ». Mais le problème est que la photo apparente de Joe sur le messager ne lui ressemble en rien. À moins que cette photo ne soit prise de Joe Goldberg dans 30 ans, bien sûr.

@annabelleryanIM PERDRE MON ESPRIT ???? QUI EST-CE ?????? ITS JOEY SILVERBERG ##You ##youseason3 ##joegoldberg son original – Annabelle

Le TikTok est sous-titré : « JE PERD MON ESPRIT ???? QUI EST-CE?????? C’EST JOEY SILVERBERG ». Il a eu plus d’un million de vues et plus de 100 000 likes. Les gens dans la section des commentaires perdent également la tête. « Comment cela aurait-il été difficile d’utiliser une seule photo de lui, je suis tellement confus à propos de la paresse lmao », a déclaré une personne. Un autre a ajouté: « Penn Badgley n’était pas disponible pour la séance photo, alors ils ont demandé à Peen Badleg de la scénographie d’intervenir et l’ont appelé un jour ». Un autre s’est demandé s’il s’agissait bien de Chandler Bing tandis que quelqu’un d’autre a tout simplement dit : « Je crie ». Même.

Je ne suis vraiment pas sûr de ce qui s’est passé ici ? Brb, va revoir cette scène immédiatement. C’est 27 minutes dans le dernier épisode au cas où vous vous poseriez la question.

La troisième saison de YOU est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des quiz, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Survivriez-vous à la boîte en verre de Joe Goldberg ? Répondez à ce quiz pour le savoir

• Ces 43 mèmes de la saison 3 de YOU sont encore plus sauvages que Love Quinn elle-même

• Voici les âges réels des acteurs de la saison 3 de YOU sur Netflix

Lien source