Vous manquez de stockage sur votre PC Windows 10? C’est Windows Defender et il a une solution | La technologie

Microsoft Defender pose des problèmes de stockage aux ordinateurs en augmentant leur taille.

Il y a des moments où les émissions de toute une vie posent des problèmes pour incompatibilités dans les mises à jour ou petits changements qui ont des conséquences inattendues. Cela semble se produire avec le meilleur antivirus de Windows 10, cela réduit le stockage disponible de certains ordinateurs.

Comme on le voit sur les réseaux sociaux et les forums Microsoft, certains utilisateurs ont découvert que leur ordinateur avait beaucoup de moins de mémoire disponible sans raison apparente. Après avoir enquêté sur ce qui s’est passé, il a été constaté que le dossier Windows Defender était plus grand de plusieurs gigaoctets que le jour précédent sans qu’ils n’apportent de modifications.

D’après ce qui a été découvert, ce problème a affecté un nombre indéterminé d’utilisateurs, bien que voyant qu’il a atteint reddit, il semble qu’il y en aura peu, et surtout influence ceux qui exécutent les logiciels de sécurité Windows Server 2016 et 2019.

Comme indiqué dans Neowin, diverses solutions ont été recherchées par les utilisateurs pour réparer un problème dont les causes sont encore largement inconnues. Certains ont désactivé cette protection et d’autres ont programmé leurs ordinateurs pour supprimer les nouveaux fichiers, mais aucune de ces options n’est officielle.

Enfin, la réponse qui a gagné en force est que la version présente un défaut. Ce problème Il est donné avec la version 1.1.18100.5, mais pas avec la 1.1.18100.6, ou du moins les utilisateurs qui en sont équipés n’ont pas fait part de leur souffrance. Et il semble que l’antivirus de Microsoft soit mis à jour pour résoudre le problème.

La solution à l’arrivée de la mise à jour automatique est regardez dans Windows Update si un est déjà disponible, qui aurait dû être publié au cours des dernières heures. Quoi qu’il en soit, si vous trouvez que votre disque dur a moins d’espace disponible et que vous ne savez pas pourquoi, vous voudrez peut-être vérifier s’il s’agit de cet antivirus.