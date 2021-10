Vous manquez la frénésie des introductions en bourse ? Voici comment choisir le bon problème public tout en évitant l’euphorie

En période de prospérité, même les entreprises de mauvaise qualité exigent des valorisations très élevées.

Par Niranjan Avasthi

Une tendance sur les marchés peut être une arme à double tranchant. Il y en a qui profitent d’une tendance alors qu’il y en a beaucoup qui peuvent perdre d’une tendance. Un exemple en est la frénésie récente des investisseurs sur le marché primaire ou initial de l’offre publique (IPO) en Inde. Selon les estimations, plus de 36 entreprises ont opté pour les introductions en bourse en 2021. Cumulativement, elles ont levé plus de Rs 72 000 crore de fonds grâce aux introductions en bourse. C’est beaucoup plus que les 31 128 crores de roupies levés par le biais d’introductions en bourse en 2020. Cela donne une idée de l’énorme intérêt que le marché primaire indien a suscité parmi les investisseurs. Une question discutable est la suivante : tous les investisseurs qui ont demandé une attribution dans ces introductions en bourse ont-ils gagné de l’argent ? La réponse est non.

Demander des parts dans les introductions en bourse est devenu facile grâce au processus numérique. Cependant, obtenir une attribution est une chance et de nombreux investisseurs ont recherché en ligne des moyens d’améliorer leurs chances d’obtenir une attribution dans une «bonne introduction en bourse». Cependant, ces soi-disant stratégies ou astuces – qu’il s’agisse de suivre la prime du marché gris, de postuler via des comptes demat détenus par chaque membre de la famille, de postuler dans la première heure d’ouverture de l’IPO – fonctionnent rarement sur un marché d’IPO très imprévisible. Les investisseurs finissent souvent par investir des actions de mauvaise qualité.

Pour ceux qui n’investissaient pas dans le marché haussier de l’année 2007, voici quelques leçons importantes. Il existe des études qui soulignent que courir à l’aveuglette ne fonctionne pas. On estime que 25 à 30 pour cent des sociétés cotées en bourse en 2007 sont soit radiées de la cote, soit suspendues. Une tendance qui mérite une attention particulière est que seulement 20-23% des sociétés qui ont été cotées en 2007 ont donné des rendements positifs. Cela montre que suivre une vague d’introductions en bourse n’est pas toujours gratifiant.

Pas étonnant, Warren Buffett l’a bien dit : « Une introduction en bourse est comme une transaction négociée – le vendeur choisit quand devenir publique – et il est peu probable que ce soit à un moment qui vous est favorable. Bien que Berkshire Hathaway de Buffett ait rarement acheté une émission publique, il n’est pas nécessaire de les éviter complètement, surtout lorsqu’on investit dans une économie à forte croissance comme l’Inde. Cependant, il faut être prudent. Laissez-nous comprendre quelques facteurs qui vous aideront à prendre une décision efficace lorsque vous investissez dans des introductions en bourse :

Éviter les pommes pourries

En période de prospérité, même les entreprises de mauvaise qualité exigent des valorisations très élevées. Les investisseurs doivent déterminer deux choses : la vraie valeur d’une entreprise et s’il y a de l’argent à gagner au prix de l’introduction en bourse. Investir dans une entreprise de mauvaise qualité, c’est annoncer une catastrophe imminente. Il est observé que les entreprises de mauvaise qualité profitent du sentiment du marché et des gains après la cotation. Ils peuvent également négocier au-dessus de leur prix d’introduction en bourse pendant un certain temps. Mais le cours de leurs actions chute drastiquement à mesure que les fondamentaux se rattrapent. Les investisseurs individuels arrivent rarement à comptabiliser leurs pertes à temps dans de telles sociétés. Par conséquent, une perte permanente de capital doit être évitée. Par conséquent, les investisseurs doivent éviter ces pommes pourries.

Choisir les bons paris

Dans un marché en hausse, les valorisations semblent tendues car les marchés ont tendance à actualiser l’avenir. Mais la croissance dans un avenir proche ne peut être ignorée. Estimer correctement la croissance et la rentabilité futures peut aider les investisseurs à devancer les autres. Si un prix est juste dans le contexte des bénéfices futurs, alors ces introductions en bourse peuvent être gratifiantes pour les investisseurs. En particulier, les introductions en bourse d’entreprises des secteurs émergents, dirigées par des dirigeants compétents et soutenues par des investisseurs avisés, peuvent être des multi-ensacheuses en temps voulu. Comme toute autre entreprise, vous avez besoin d’une raison solide pour investir dans une introduction en bourse.

Ajustement des prix

Lorsqu’une entreprise devient publique, un ensemble fixe d’informations est disponible. Cependant, après l’inscription, une telle entreprise continue de partager des informations périodiquement. Les investisseurs doivent aligner leurs attentes en conséquence. Si une entreprise ne répond pas aux attentes du marché, il est alors logique de sortir de ces actions. Cependant, il existe des situations où le cours de l’action d’une entreprise devient trop volatil. Souvent, les attentes et le prix de l’introduction en bourse sont trop élevés pour souscrire au moment de l’introduction en bourse. Comme une entreprise met un certain temps à atteindre la croissance attendue, les investisseurs impatients vendent. Le cours des actions de ces sociétés devient attractif. Les investisseurs conscients de cette évolution de la situation doivent acheter des actions de ces sociétés et bénéficier de toute appréciation. Il faut souvent des mois pour que les prix deviennent attractifs. Seuls les investisseurs avisés comprennent la signification et la valeur d’être « patient » avec les entreprises qui ont un potentiel à long terme.

Cette stratégie d’investissement IPO à trois volets peut être mieux exécutée si vous placez votre argent entre les mains d’une équipe de professionnels dévoués. C’est exactement ce que fait le fonds Edelweiss récemment coté en bourse. Il permet de gérer un portefeuille contenant les meilleures idées d’une centaine d’introductions en bourse récemment cotées. Un cadre de gestion des risques robuste contient les inconvénients de cette offre thématique. Les investisseurs qui cherchent à prendre une exposition dédiée à des introductions en bourse de bonne qualité avec une vision à moyen et long terme peuvent envisager d’investir dans ce programme.

(Niranjan Avasthi est le responsable de l’activité Produits, Marketing et Digital chez Edelweiss Asset Management Limited (EAML). Les opinions exprimées sont les siennes. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir)

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.