“Vous m’avez menti” – RedState ⋆ 10z viral

J’ai utilisé l’image ci-dessus comme image caractéristique plusieurs fois au cours de la dernière année, ce qui n’est pas une pratique que je suis généralement. La raison pour laquelle je l’ai fait est parce que je le vois peut-être comme l’« image officielle » par excellence de l’effort incessant de la gauche pour enfoncer tout ce que Black Lives Matter dans la gorge collective de l’Amérique. Une véritable parade « in your face » en quelque sorte.

Du «racisme systémique» à la «suprématie blanche» en passant par la «théorie critique de la race» marxiste-raciste, la gauche radicale a pratiquement tenu l’Amérique blanche en otage pendant plus d’un an. Des conférences ridicules de Joy Reid de MSNBC et Don Lemon de CNN – eux-mêmes racistes – à l’endoctrinement de jeunes écoliers, la gauche continue sa course insidieuse pour opposer race et contre race, et reprogrammer ce pays.

Sur une note positive pertinente, nous avons commencé à voir de plus en plus de personnes s’élever contre « tout ce qui précède ». Forcément ainsi. Des parents en colère aux enseignants en colère en passant même par les jeunes écoliers – les plus vulnérables de tous. L’exemple le plus récent de ce dernier s’est produit plus tôt ce mois-ci à Lakeview, Minnesota, où une fille de neuf ans a mis le conseil scolaire à plein régime pour « avoir menti de manière flagrante sur le fait de ne pas autoriser les affiches Black Lives Matter sur le campus en raison de leur nature politique, ” comme rapporté par BizPac Review.

La jeune fille sans nom a contesté deux affiches BLM dans le couloir de son école. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux vendredi, elle a rejoint les membres du conseil dès le départ.

« L’autre jour, je marchais dans le couloir de l’école primaire Lakeview pour offrir un cadeau de départ à la retraite à un enseignant. J’ai levé les yeux sur le mur et j’ai vu une affiche BLM et une affiche d’Amanda Gorman. «Au cas où vous ne sauriez pas qui est cette nana, c’est une fille qui a écrit un poème pour la soi-disant inauguration de Biden. J’étais tellement en colère. «On m’a dit il y a deux semaines à ce même lieu de rencontre, pas de politique à l’école. J’ai cru ce que vous avez dit lors de cette réunion, alors au déjeuner, je suis allé voir le directeur pour lui parler de l’affiche du BLM et que je voulais qu’elle soit supprimée. »

Un garçon de neuf ans avisé, hein ? « Cette nana » et « la soi-disant inauguration de Biden » ? Joliment joué.

« J’étais abasourdi. Quand j’étais ici il y a deux semaines, vous nous avez dit de signaler tout BLM dans nos écoles. Apparemment, vous savez qu’ils sont dans nos écoles parce que vous avez fait les pancartes.

Aie.

La raclée s’est aggravée. Beaucoup, avec la fille qui traite les membres du conseil de menteurs.

“Vous m’avez menti et je suis très déçu de vous tous. Vous ne pouvez même pas suivre vos propres règles. « Si vous allez faire cela, pourquoi suivons-nous des règles que nous jugeons inappropriées ou ridicules ? Je ne suis plus votre règle de masque alors. « Sortez les affiches de nos écoles. Le courage est contagieux, alors soyez courageux.

D’accord, alors. Fillette de neuf ans : 1, Commission scolaire publique de Lakewood : 0. Note finale.

Comme l’a rapporté BizPac, l’élève a déclaré au conseil scolaire qu’elle ne voyait pas la couleur de la peau, des cheveux ou des yeux. Se référant à l’exhortation de Martin Luther King Jr. selon laquelle les gens devraient être jugés en fonction du contenu de leur caractère, et non de la couleur de leur peau, elle a déclaré qu’elle jugeait ses propres amis par “ce qu’il y a à l’intérieur, à la place”.

Comme Sun This Week l’a signalé pour la première fois, les affiches sont un sujet controversé depuis fin avril. Le conseil scolaire a initialement décidé que les affiches du BLM devaient être retirées après que les parents et les élèves se soient plaints d’eux. Ensuite, le conseil d’administration a fait marche arrière et a publié deux des affiches dans le cadre de sa « série d’affiches inclusives ». [ROFLMAO]

“La série d’affiches comprend deux affiches qui disent” Black Lives Matter “, qui, selon le district, représente le mouvement pour la justice sociale, mais ceux de l’opposition disent que cela reflète les vues du Black Lives Matter Global Network, qui, selon eux, représente des positions politiques . Les opposants soutiennent que toute affiche portant ce nom devrait être interdite par la politique », a rapporté Sun This Week.

La « rationalisation » de la commission scolaire ? Comme l’a noté BizPac :

Les affiches en question ont un fond noir avec des lettres blanches. Ils ont été bannis de l’enceinte de l’école en septembre 2020. Pour contourner cette décision, le conseil a simplement créé de nouvelles affiches en utilisant différentes couleurs et polices.

Le surintendant Michael Baumann a craché les conneries suivantes dans un communiqué, par Sun This Week :

«Pour affirmer notre engagement indéfectible envers et en faveur de nos étudiants et de notre personnel noirs, cette série comprend deux affiches Black Lives Matter. «Bien que le district n’ait pas changé sa position selon laquelle le réseau mondial Black Lives Matter est une organisation politique, nous reconnaissons qu’il existe un mouvement de justice sociale non politique représenté par la déclaration« Les vies noires comptent ». « Les affiches portant la marque Black lives matter des écoles de la région de Lakeville sont autorisées en vertu de la politique 535 ; nous demandons au personnel qui souhaite installer des affiches Black lives matter dans leur classe ou leur espace de travail d’utiliser celles de cette série d’affiches. »

Ai-je mentionné que ce qui précède est une charge complète de merde? Rembobinons un peu la bande. Les affiches en question font partie de la « Série d’affiches inclusives » du district scolaire, dites-vous ?

Mémo à gauche :

Lorsque vous mentez prêcher au reste d’entre nous sur « l’inclusivité », nous savons tous les deux que vous ne parlez pas de quoi que ce soit « inclusif » (voir : « Dr. Seuss », et al.) pas plus que vous ne le dites. sur la « tolérance » lorsque vous prêchez la « tolérance ». Votre définition des deux mots courants est centrée sur « l’inclusion » et la « tolérance » de tout ce qui est gauchiste, et – de manière évidente – l’exclusion et l’intolérance de tout et de tout ce sur quoi vous mettez votre culotte de gauche dans une liasse.

Une fillette de neuf ans avec le courage moral de dire la vérité aux gauchistes motivés par l’agenda. À leurs visages. Pour dire la vérité au pouvoir. Un enfant spécial, bien sûr, mais d’un point de vue plus large, encore un autre exemple d’un Américain décent prenant à partie la gauche radicale.

La gauche pousse depuis un an. Peut-être – juste peut-être – ils ont finalement poussé trop loin.

Dans d’autres actualités liées au BLM « inclusives » et « tolérantes », consultez ce qui suit de mon collègue Nick Arama :

