Vous n’achèterez pas de téléphone OnePlus avec Color OS

OnePlus et Oppo ont encore intégré leurs ressources la semaine dernière. Le cofondateur de la société, Pete Lau, a annoncé que si OnePlus fonctionnera indépendamment d’Oppo, les deux sociétés collaboreront plus étroitement sur les produits et les mises à jour logicielles.

Cela nous a amenés à nous demander si les téléphones OnePlus adopteraient également le système d’exploitation Color d’Oppo dans le monde, comme ils l’ont fait en Chine. Heureusement, OnePlus a confirmé qu’il n’avait pas de tels plans. Au moins pour l’instant. Cependant, vu comment OnePlus et Oppo sont encore plus liés à la hanche maintenant, nous ne pouvons pas complètement exclure qu’Oxygen OS s’inspirera de plus en plus de Color OS à l’avenir. OnePlus pourrait également toujours changer ses plans et Color OS pourrait devenir le logiciel dédié pour ses téléphones partout.

Nous avons donc pensé à vous demander, à nos lecteurs, si vous achèteriez un téléphone OnePlus avec Color OS au lieu d’Oxygen OS. Voici comment vous avez voté dans notre sondage.

Achèteriez-vous un téléphone OnePlus s’il était livré avec Color OS ?

Résultats

Les résultats de notre sondage sont très clairs. Vous détestez l’idée d’acheter et d’utiliser un téléphone OnePlus avec le logiciel Color OS d’Oppo. Nous avons reçu un peu plus de 6 000 votes dans notre sondage dont 83% des personnes interrogées ont déclaré détester l’idée de Color OS sur les téléphones OnePlus.

Seuls 17% des votants ont déclaré qu’ils achèteraient un téléphone OnePlus avec Color OS.

Les commentaires que nous avons reçus sur notre sondage nous éclairent davantage sur les raisons pour lesquelles les lecteurs ont voté comme ils l’ont fait.

Vos commentaires

Zen22 : Après mon OnePlus 7 Pro, j’ai pensé opter pour un autre téléphone OnePlus. Maintenant, ils ont prouvé qu’ils ne se soucient pas de leurs clients. Ils ont augmenté les prix, supprimé des fonctionnalités, relâché les logiciels et la montre OnePlus montre tout ce qui ne va pas avec l’entreprise. Maintenant, OppoPlus fusionne. Je savais que c’était déjà Oppo. Mais ça me rend encore plus déçu de le voir. OnePlus est une marque qui ne me dit rien.

Arun Topez : Moi trop tristement. J’avais vraiment de grands espoirs pour la série 9, et après toutes les mises à jour, il semble que les téléphones soient bons maintenant… MAIS le manque de support pour leurs clients EXISTANTS pour leurs appareils pris en charge pendant 2-3 ans n’est tout simplement pas cool. Ils ont vraiment terni la marque OnePlus. Je comprends, ils sont une société et ne se soucient que de l’argent. Mais c’est juste triste de voir une entreprise aussi merveilleuse pour les passionnés se dégrader comme ça. S’ils ne changent pas les choses d’ici le lancement de la série 10 (ce qui ne semble pas être le cas puisqu’ils publient encore PLUS de variantes), alors j’en ai fini avec OnePlus.

CJ Brown : Bien que je sois content que les consommateurs aient le choix entre OnePlus ou OnePlus Nord, j’ai l’impression que les consommateurs n’attendront qu’une mise à jour du système d’exploitation + peut-être 2 à 3 ans de correctifs de sécurité. donc OnePlus n’est pas meilleur que Motorola (ce que je préfère, à cause du système d’exploitation Android d’origine – oh oui, Motorola a également battu OnePlus à la mise à jour Android OS 11 de 3 mois).

Kdavies : j’utilise l’appareil Oppo et j’ai également essayé d’utiliser un appareil OnePlus, Color OS est tellement plus développé qu’Oxygen OS

KRv 09: J’en ai fini avec OnePlus, je prévois d’acheter Asus Zenfone 8, ce que Oneplus était censé être.

Artus_2021 : Color OS pas question ! Je prévois d’acheter Pixel comme prochain appareil, au moins je recevrai les mises à jour du système d’exploitation en temps opportun !

Zed Jones : Après mon expérience avec le OnePlus 2 et son manque de support m’obligeant à utiliser éventuellement Lineage OS, je ne leur recommanderais plus jamais de leur acheter quoi que ce soit, quel que soit le système d’exploitation.

jackson ombati : Si j’ai besoin de Color OS, j’achèterai simplement un téléphone Oppo.

Avieshek : Que reste-t-il alors ? 😂 Comme sérieusement, le corps est déjà Oppo avec toutes les technologies comme Dash Charge est en fait VOOC – que reste-t-il à quoi sert cette question ? Même Vivo serait mieux même s’ils relèvent du même parapluie de l’électronique BBK et Oppo est une société sœur mais pas une extension ou une fille d’Oppo comme OnePlus.

5ème Dimension : Le navire OnePlus a navigué pour ne jamais revenir pour moi. Des promesses non tenues et ne pas sauvegarder leur philosophie d’origine. Au revoir, OnePlus.

Pedro Vecino Buday : Enfer non. J’avais eu une terrible expérience avec Color OS et j’aimerais ne rien avoir à faire avec ça dans un avenir prévisible. S’ils commencent à l’utiliser pour les appareils OnePlus, cela ne me laisse pas d’autre choix que de trouver une autre marque avec un meilleur système d’exploitation.