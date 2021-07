Vous n’achèteriez pas des téléphones qui ralentissent pour la durée de vie de la batterie

Dhruv Bhutani / Autorité Android

OnePlus a fait la une des journaux pour de mauvaises raisons la semaine dernière lorsqu’il est apparu que la société étranglait discrètement une variété d’applications populaires sur le OnePlus 9 Pro au nom de la durée de vie de la batterie.

La limitation a vu les applications reléguées à l’utilisation des cœurs de processeur Cortex-A55 plus lents au lieu des cœurs de processeur plus puissants du Snapdragon 888. Ce n’était pas un problème que la grande majorité des critiques et des utilisateurs ont remarqué au début, mais Anandtech découvrirait plus tard l’étendue de la limitation.

Est-ce une rupture pour les consommateurs ? Achèteriez-vous un téléphone s’il est capable de réduire les performances pour une meilleure autonomie de la batterie sans différence notable ? C’est ce que nous avons demandé dans un sondage la semaine dernière, accompagnant l’article d’opinion du critique Dhruv Bhutani.

Achèteriez-vous un téléphone avec des performances limitées pour une meilleure autonomie de la batterie ?

Résultats

Nous avons publié le sondage samedi 10 juillet, comptant un peu plus de 1 600 votes au moment de la rédaction. Le résultat final ? Eh bien, c’est un glissement de terrain pour le camp du « non », avec près des trois quarts des répondants disant qu’ils veulent le matériel pour lequel ils paient.

Il est facile de comprendre pourquoi les gens voteraient également pour cette option, car l’appareil coûte beaucoup d’argent. Alors, quel est l’intérêt de dépenser environ 1 000 $ si vous n’avez pas réellement accès à toute cette puissance ?

Le fait qu’il ne donne pas aux utilisateurs plusieurs profils de performances à l’échelle du système ne fait qu’empirer les choses dans le cas de OnePlus. Bien que vous ayez la possibilité d’ajuster l’économie de batterie application par application, ainsi que l’accès aux options d’économiseur de batterie et de batterie adaptative.

Un peu plus de 25% des lecteurs interrogés déclarent qu’ils achèteraient un téléphone qui ralentit s’il n’y a pas de différence de performances perceptible. C’est également une position compréhensible, car la grande majorité des téléphones ralentissent ou ajustent dynamiquement les performances en fonction de l’application en cours d’exécution et d’autres paramètres. Donc, si un téléphone peut le faire sans affecter les performances de manière notable, vous obtenez en théorie un bon équilibre entre performances et endurance.

commentaires

Erik : J’ai pris leur slogan « ne jamais s’installer » à cœur et j’ai rendu mon 9 pro en une semaine. J’en veux pour mon argent. Je ne règle pas. Jim Echols : J’ai été choqué que oneplus et Android n’offrent pas de profils de puissance aux utilisateurs pour manipuler la vitesse du processeur. Une superposition de la fréquence du processeur m’a montré que mes processeurs sur mon OnePlus 7t ne fonctionnaient qu’à 1/3 de la vitesse lors de l’exécution de mes émulateurs. Pas étonnant que mes émulateurs de jeu bégaient ! J’ai ensuite dû me donner la peine d’enraciner mon téléphone afin de pouvoir installer des gouverneurs plus agressifs pour augmenter la vitesse du processeur. Je ne peux pas croire quelque chose d’aussi basique que les contrôles du processeur sont laissés de côté sur ces téléphones. Et BTW, à la fréquence maximale, mon téléphone n’était qu’à température tiède. Je pense qu’ils surjouent trop le risque de surchauffe. Randy Phillips : Le mot que vous recherchez est « hubris ». OnePlus n’a pas vu grand-chose à se tordre les mains lorsque la lumière du jour est tombée sur son subterfuge. Juste un autre exemple de culture nounou : « nous savons mieux que vous, ce que vous ne savez pas ne vous fera pas de mal ». Normalement, ce type de contrôle des performances serait inclus dans une sorte de paramètre de « mode divin ». Mais plutôt que de laisser son client (moi) choisir par moi-même, « non, non, non – bébé ne doit pas toucher, bébé pourrait se brûler.* Cela me rend stupide, ce qui affectera mon choix la prochaine fois que je chercherai un téléphoner. (•̀ᴗ•́)و : Je comprends qu’ils veulent augmenter la durée de vie de la batterie, mais cela devrait être une option ou un interrupteur.

1. Performances maximales.

2. Optimisation de la batterie par défaut d’Android.

3. Optimisation de la batterie personnalisée OEM.

4. Optimisation de la batterie personnalisée OEM plus.

5. Optimisation ultra personnalisée de la batterie OEM. Etc. Chris Micallef: Cela doit être rectifié par un plus ASAP vient d’avoir l’onplus 9pro il y a deux semaines et a immédiatement ressenti des performances lentes et un défilement nerveux, c’est mon quatrième téléphone d’un plus et onplus 5 a de meilleures performances sur Chrome et Twitter et au prix c’est !!! Ce sera sûrement mon dernier téléphone OnePlus et je ne le recommanderai plus jamais, surtout si nous, clients, sommes ignorés Craig Southwick : je suis entièrement d’accord avec vous. C’est une bonne solution, si vous êtes transparent à ce sujet.

Voilà pour notre sondage, merci d’avoir voté et d’avoir laissé des commentaires. Cette saga vous a-t-elle complètement aigri de OnePlus ou êtes-vous prêt à acheter de futurs téléphones de la marque ?