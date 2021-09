Vous n’aimez pas le nouveau Safari sur iOS 15 ? Voici comment revenir à l’ancien design

iOS 15 est lancé cette semaine et apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment du texte en direct, des modes de mise au point, une nouvelle application météo, des améliorations FaceTime ainsi que d’autres fonctionnalités telles que le partage d’écran FaceTime à venir plus tard cette année. Cependant, l’un des changements les plus drastiques concerne Safari. Apple a considérablement repensé la mise en page de Safari, ainsi que l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles que les groupes d’onglets. Cependant, si vous n’aimez pas la nouvelle interface utilisateur, vous pouvez revenir en arrière. Voici comment.

Sur l’iPad, Apple a repensé la barre d’onglets avec de nouvelles formes de boutons et une option de mise en page compacte pour la disposition des onglets dans la barre d’outils Safari.

Sur l’iPhone, il y a un changement plus drastique. La barre d’adresse se trouve désormais en bas de l’écran au-dessus de la barre d’outils, et l’écran des onglets a également été repensé. Il est juste de dire que la conception par défaut sur iOS 15 est un écart assez important par rapport à ce qui précède.

Pourquoi Apple a-t-il repensé Safari ? Apple a déclaré qu’ils rapprochaient les commandes importantes de vos doigts avec une apparence orientée vers le bas. Cela signifie que la barre d’adresse est désormais plus facile d’accès d’une seule main, surtout si vous avez un iPhone plus grand comme un iPhone 13 Pro Max. En plus de pouvoir accéder à la barre d’adresse, vous pouvez également maintenant balayer vers la gauche et la droite sur la barre d’onglets pour basculer rapidement entre les onglets d’un geste.

Cependant, si vous n’aimez vraiment pas la nouvelle interface utilisateur de Safari, vous pouvez la faire ressembler et fonctionner à nouveau comme iOS 14. Principalement.

Comment remettre la barre d’adresse en haut

Pour déplacer la barre d’URL dans iPhone Safari en haut de l’écran, c’est assez simple.

Lorsque vous naviguez dans Safari sur iOS 15, appuyez sur le bouton “Aa” dans la barre d’adresse. Appuyez ensuite sur « Afficher la barre d’adresse supérieure » ​​dans le menu qui apparaît. En mode Barre d’adresse supérieure, Safari sera presque identique à ce qu’il était sur iOS 14.

La nouvelle conception de la grille de la vue Onglets ne peut cependant pas être inversée. Si vous souhaitez revenir à la nouvelle conception de la barre d’adresse inférieure, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Aa et choisissez « Afficher la barre d’onglets inférieure ».

Vous pouvez également modifier ce paramètre de mise en page à partir de l’application Paramètres. Accédez à Paramètres -> Safari -> Onglets -> sélectionnez Un seul onglet.

Comment désactiver la teinte des couleurs

Un autre changement subtil dans la conception de Safari est qu’iOS 15 teinte désormais les barres d’outils supérieures de Safari pour refléter la couleur d’accent du site Web. Par exemple, si vous consultez un site Web avec un fond rouge, la barre d’outils supérieure de Safari héritera également du thème rouge. Ceci est plus visible sur iPad et Mac, mais cela s’applique également à l’iPhone. Encore une fois, si vous n’aimez pas cet effet, vous pouvez le désactiver.

Contrairement à l’annulation de la conception de la barre d’adresse Safari, l’option de teinte de couleur ne peut être modifiée que dans les paramètres. Accédez à Paramètres -> Safari -> Onglets -> désactivez Autoriser la teinte du site Web.

