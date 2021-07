Vous n’aimez pas utiliser un étui? Ce prochain téléphone Nokia pourrait être pour vous.

Dhruv Bhutani / Autorité Android

TL;DR

HMD Global a annoncé l’arrivée d’un smartphone Nokia plus durable. La firme affirme que vous n’aurez pas besoin d’un étui pour ce nouvel appareil.

Le titulaire de licence de la marque Nokia, HMD Global, a lancé une variété de téléphones de milieu de gamme et bas de gamme dans le cadre des séries X, G et C plus tôt cette année, mais cela a été relativement calme autrement. Maintenant, la firme promet quelque chose pour les fans de smartphones durables.

“Avec notre dernier téléphone Nokia, vous n’aurez plus jamais besoin d’un étui”, a noté la société dans une image publiée sur Twitter. Le tweet fait également allusion à une date de lancement le 27 juillet pour le nouvel appareil. Découvrez-le ci-dessous.

Nous ne savons pas si le téléphone sur la photo est représentatif du futur appareil de HMD. Pourtant, nous espérons que nous examinons un appareil robuste capable de résister à une manipulation brutale et à des chutes d’eau, par opposition à une conception en plastique plus résistante.

FoneArena estime que l’appareil à venir pourrait être l’apparent Nokia XR20. Il s’agirait d’une version robuste du Nokia X20 et serait apparu récemment sur GeekBench (bien que nous prenions les listes de référence avec un sac de sel). Le X20 d’origine a été lancé avec un SoC Snapdragon 480 5G, un appareil photo principal de 64 MP et une batterie de 4 470 mAh. Il va donc de soi que le nouvel appareil pourrait partager certaines de ces fonctionnalités.

