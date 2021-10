Vous n’apparaissez pas dans une vidéo compromise : ce message Facebook est faux et il vole votre compte | La technologie

Si vous avez reçu un message sur Facebook Messenger dans lequel un contact vous dit que vous apparaissez dans une vidéo compromise, ignorez-le et ne cliquez pas sur le lien : il se propagera à tous vos amis pour voler leur compte.

Les campagnes malveillantes se propagent à une vitesse étonnante, et elles sont bien connues des cybercriminels. Maintenant, l’un d’eux est de retour, qui dans ce cas est distribué via Facebook Messenger et se propage à grande vitesse.

C’est une stratégie récurrente qui revient de temps en temps car de nombreuses victimes tombent dans le piège, et peut-être que vous vous en souvenez d’occasions précédentes.

Tout commence par l’arrivée d’un message d’un de vos amis sur le réseau social. Comme vous pouvez le voir un peu plus bas dans la capture d’écran, dans le texte le contact demande si vous êtes celui qui apparaît dans la vidéo qui vous relie.

Le message se termine par un emoji qui dénote la surprise et l’horreur, tellement cliquez sur le lien pour voir de quoi il s’agit. Si vous suivez le lien, le message sera automatiquement envoyé à tous vos contacts Facebook.

De plus, vous ne verrez aucune vidéo. Si vous accédez depuis le navigateur sans être connecté à Facebook, vous arriverez à une page suspendue, tandis que si vous appuyez depuis le mobile, vous verrez une page avec le logo TikTok et un bouton d’installation.

Si vous entrez depuis Facebook Messenger, Une page apparaîtra qui emprunte l’identité de l’application et vous demandera de confirmer votre e-mail et votre mot de passe. Si vous le faites, les criminels obtiendront vos informations d’identification Facebook.

Au cours des derniers jours, nous avons reçu plusieurs messages de ces caractéristiques. Dans chacun d’eux, le texte est le suivant : « Êtes-vous celui qui apparaît dans cette vidéo ?.😱 « . Cependant, d’autres variantes similaires ont également été détectées, par exemple « Je pense que vous apparaissez dans cette vidéo, c’est vous ? ».

Dans tous les cas, il y a des fautes d’orthographe, mais les victimes ne les remarquent pas, car ils sont alarmés à l’idée qu’ils puissent apparaître dans une vidéo compromise sur le réseau social. C’est pourquoi la campagne se propage si vite, car il suffit de cliquer sur le lien pour qu’elle se propage.

Si vous avez reçu ce message et suivi le lien, faites savoir à tous vos contacts Facebook qu’il s’agit d’une campagne de phishing et qu’ils ne doivent pas entrer le lien. Si vous l’avez déjà fait et que vous avez saisi vos identifiants, veuillez modifier votre mot de passe dès que possible pour éviter de vous faire voler votre compte.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une campagne récurrente, donc si vous recevez à nouveau un message de ces caractéristiques, ignorez-le et prévenez le contact qui vous l’a envoyé.