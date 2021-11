Vous n’aurez pas envie de manger l’un des hamburgers les plus populaires de McDonald’s après avoir regardé cette vidéo | La vie

Un utilisateur de la célèbre plate-forme vidéo TikTok a mis en ligne une vidéo dans laquelle vous pouvez voir comment les côtes surgelées arrivent dans l’un des restaurants McDonald’s et elles n’ont pas l’air bien.

L’entreprise de restauration rapide McDonald’s subit un autre coup dur pour sa bonne image. Bien que nous sachions tous que dans ces types de restaurants la nourriture n’est pas aussi bonne que ce que nous pouvons faire à la maison, un minimum de qualité est toujours attendu.

Le fait est que une vidéo a été téléchargée sur le réseau TikTok où vous pouvez voir des boîtes avec des côtes supposées du restaurant.

Son apparence est vraiment curieuse, sans ressembler du tout à de la nourriture. En fait, comme le disent certains commentaires sur la vidéo, ils ressemblent plus à des matériaux de construction qu’à de la nourriture. Nous vous laissons ici le fragment enregistré :

Comme on peut le voir, ces prétendues côtes ressemblent à des pièces préfabriquées plâtre ou polystyrène. Leur couleur blanche est due au super gel auquel ils sont traités, mais leurs formes si symétriques et parfaites les rendent peu appétissants.

Plus tard, vous pouvez voir comment on est divisé et jeté. Il se brise comme le feraient des matériaux non organiques. Ces types d’images ne donnent pas bonne presse à une entreprise hôtelière.

Un utilisateur qui a perdu son emploi

L’auteur de la vidéo, @zaezae1098, j’avais déjà posté d’autres scènes dans le passé qui montrait comment les hamburgers étaient préparés.

Ces vidéos McDonald’s n’était pas amusé et il semble que leur relation de travail a pris fin. Pour cette raison, l’utilisateur de TikTok a décidé de mettre en ligne cette nouvelle vidéo dans laquelle il peut voir les conditions dans lesquelles les produits que nous prenons arrivent.

Nous allons devoir écouter nos parents et manger des choses plus saines, car il semble que chez McDonald’s nous n’allons pas obtenir les sources de produits de qualité que nous voulons.

Nous nous vous conseillons toujours d’avoir une alimentation équilibrée, bien que cela ne signifie pas que de temps en temps, nous pouvons nous faire plaisir dans un lieu de restauration rapide. Bien sûr, je pense qu’il y a eu assez de côtes pour moi.