Vous n’aurez pas le choix de processeurs avec les nouveaux téléphones pliables de Samsung

Samsung équipe les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 de la même puce Snapdragon 888. Comme pour les anciens pliables, il n’y aura pas d’option Exynos. Le 888 Plus n’a peut-être pas accompli grand-chose dans ces appareils.

La nouvelle n’est pas surprenante lorsque les anciens pliables de l’entreprise étaient uniquement Snapdragon. Néanmoins, cela aidera à résoudre la question si vous ne savez pas si vous obtiendriez le même processeur dans votre Galaxy Z Fold 3 ou Flip 3 que tout le monde. Cela pourrait également s’avérer rassurant – les gens se sont plaints de la baisse des performances des téléphones Samsung basés sur Exynos.

Contrairement à l’année dernière, cependant, ce ne sont pas des pièces gonflées. Les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 utilisent le même processeur de base Snapdragon 888 que dans la famille Galaxy S21, et non le 888 Plus récemment introduit. Au moins, vous ne vous opposerez probablement pas à l’ancienne puce. Les seules améliorations réelles du 888 Plus sont un léger saut de vitesse d’horloge et le traitement de l’IA.

Nous ne nous attendons pas à ce que cette position sur les sélections de processeurs se répercute sur le Galaxy S22 ou d’autres futurs téléphones Samsung. Cependant, cela simplifie vos choix d’achat et garantira une expérience cohérente où que vous viviez.