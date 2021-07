Vous n’aurez peut-être pas besoin d’un opérateur mobile en 2020

Pour David Goldman

NEW YORK (CNNMoney) – De nos jours, vous auriez du mal à trouver un endroit où il n’y a pas de réseau Wi-Fi.

Les réseaux sans fil sont partout. Ils ne se limitent plus aux cafés et aux maisons, ils englobent désormais des quartiers entiers. Les trains, les avions et les voitures sont déjà équipés de réseaux Wi-Fi. Les bateaux de croisière ont des réseaux Wi-Fi. Comcast a même transformé le routeur de chaque client en un point d’accès Wi-Fi public.

C’est une bonne nouvelle si vous utilisez un téléphone portable. Plus vous envoyez d’e-mails, regardez Netflix, écoutez Pandora (P) et naviguez sur Facebook via un réseau sans fil, moins vous devez acheter de gigaoctets auprès de l’entreprise avec laquelle vous avez votre téléphone portable. De plus, les appels et les SMS peuvent désormais également être passés via un réseau Wi-Fi.

Selon un sondage du groupe Macquarie publié la semaine dernière, les clients haut débit qui utilisent beaucoup et régulièrement le Wi-Fi économisent plus de 30 $ par mois sur leur facture de téléphone cellulaire sans fil.

Alors, pourquoi avez-vous besoin de votre opérateur de téléphonie mobile ?

En Europe, de nombreux propriétaires de téléphones portables ont déjà abandonné leurs fournisseurs de services sans fil. Mais les réseaux Wi-Fi ne sont pas assez omniprésents ou assez résistants pour que la plupart des Américains abandonnent complètement pour le moment leurs fournisseurs de téléphonie mobile.

Certaines personnes sont également (à juste titre) préoccupées par la sécurité des réseaux Wi-Fi publics. Une nouvelle génération de points d’accès vous permet de basculer en toute transparence entre le service Wi-Fi et 4G-LTE, et ils vous offrent un cryptage amélioré. Mais, selon les prévisions de Macquarie, les problèmes de sécurité Wi-Fi ne seront probablement pas résolus avant 2016.

« Il faudra plusieurs années avant que la plupart des consommateurs américains envisagent même de mettre de côté leur fournisseur LTE pour choisir un service Wi-Fi public proposé par leur câblodistributeur », a déclaré Kevin Smithen, analyste chez Macquarie.

Pourtant, le temps presse pour la technologie 4G.

Les limites de la 4G sont inhérentes à la technologie qui la fait fonctionner : les ondes radio sont limitées et vous ne pouvez emballer qu’une quantité limitée d’informations dans un MHz de spectre. C’est la raison pour laquelle les deux plus grandes sociétés, AT&T; et Verizon, donnent à leurs clients des limites mensuelles sur la quantité de données qu’ils peuvent utiliser. Selon Macquarie, seulement environ un tiers des clients du câble aux États-Unis ont une idée de la quantité de données qu’ils téléchargent chaque mois sur les réseaux Wi-Fi à la maison. Cependant, les deux tiers des clients de téléphonie mobile suivent leur utilisation personnelle.

Les câblodistributeurs travaillent déjà sur une alternative. Les principaux fournisseurs de haut débit se sont réunis, reliant leurs réseaux Wi-Fi à travers le pays, et même dans de nombreux pays à l’étranger. La Federal Communications Commission (FCC) met également à disposition une large nouvelle bande d’ondes radio pour le Wi-Fi, pour laquelle les grandes entreprises de câblodistribution ne manqueront pas de se battre.

Il s’agit peut-être d’une menace majeure pour les quatre grandes sociétés américaines de communications sans fil. D’après les prévisions de Macquarie, Verizon, par exemple, pourrait télécharger près d’un quart de son trafic de données mobiles sur les réseaux Wi-Fi d’ici 2018, ce qui coûterait à l’entreprise environ 1,4 milliard de dollars de pertes annuelles.

Verizon pourrait récupérer ces pertes de ventes en s’associant à des câblodistributeurs comme Comcast. Verizon pourrait vendre à Comcast ses ondes radio sans fil, en lui offrant une option “quad-play” 4G.

C’est pourquoi les opérateurs de téléphonie mobile se disputeront probablement le poste dans le but de s’associer à des entreprises de câblodistribution, en particulier Comcast. Sur la base de ce que Macquarie prédit, avec le réseau de sous-bandes 4G de Sprint, les liens AT&T ; Avec U-Verse, le FiOS de Verizon et les problèmes de congestion, T-Mobile est l’entreprise sans fil la plus susceptible de conquérir Big Cable.