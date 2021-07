CBDC

Vous n’auriez pas besoin de crypto si vous aviez CBDC ; La BCE et la Fed vendent leur Fiat numérique mieux que Bitcoin

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s’est prononcé mercredi en faveur d’un dollar numérique, affirmant qu’il pourrait réduire le besoin de crypto-monnaies et de pièces stables.

Lorsqu’on lui a demandé lors de l’audience du Congrès si une monnaie numérique émise par la banque centrale serait une alternative plus viable que les cryptos dans le système de paiement, Powell a accepté et a déclaré :

«Je pense que cela peut être le cas et je pense que c’est l’un des arguments avancés en faveur de la monnaie numérique. Que, en particulier, vous n’auriez pas besoin de pièces stables, vous n’auriez pas besoin de crypto-monnaies si vous aviez une monnaie numérique américaine – je pense que c’est l’un des arguments les plus solides en sa faveur.

Powell a déclaré qu’un document de discussion serait publié début septembre pour le même, qu’il a décrit comme une étape clé pour accélérer les efforts de la Fed pour déterminer si elle doit émettre sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Au cours de l’audience, Powell a également partagé son scepticisme quant à l’idée que les actifs cryptographiques deviennent le principal moyen de paiement aux États-Unis. Mais il voit le stablecoin gagner plus de terrain, et à cause de cela, ils ont besoin de plus de réglementation.

“Nous avons un cadre réglementaire assez solide autour des dépôts bancaires”, qui a déclaré Powell, “n’existe pas actuellement pour les pièces stables”.

Si les pièces stables doivent constituer une partie importante de l’univers des paiements, ce que les actifs cryptographiques ne seront pas “mais les pièces stables pourraient l’être – alors nous avons besoin d’un cadre réglementaire approprié”, a ajouté Powell.

La Banque centrale européenne (BCE) a également partagé des points de vue similaires le même jour, déclarant qu’un euro numérique serait plus « respectueux de l’environnement » que la consommation d’énergie de Bitcoin.

Cette comparaison intervient alors que la BCE a annoncé avoir lancé la phase d’investigation d’un projet de dollar numérique qui durera 24 mois. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré :

«Notre travail vise à garantir qu’à l’ère numérique, les citoyens et les entreprises continuent d’avoir accès à la forme de monnaie la plus sûre, la monnaie de banque centrale.»

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.