Vous n’avez jamais entendu parler de ce film en tête des charts Netflix ⋆ .

Grâce aux services de streaming comme Netflix, il est plus facile que jamais de voir des films et des émissions dont vous n’avez jamais entendu parler auparavant. Surtout avec une bibliothèque massive de films internationaux, il est presque impossible de faire défiler les options sur la plate-forme et de ne pas voir au moins un film que vous n’avez jamais vu auparavant. À l’heure actuelle, selon les statistiques de FlixPatrol, une histoire dont la plupart des cinéphiles aux États-Unis n’avaient probablement aucune idée de l’existence est le 11e film le plus populaire de toute la plate-forme.

Ankahi Kahaniya est un film hindi qui attire des tonnes de téléspectateurs même en dehors de Netflix en Inde. Le drame romantique raconte trois histoires qui ne manqueront pas de garder les téléspectateurs au bord de leurs sièges pendant toute sa durée.

“Alors que la vie des grandes villes bourdonne autour d’eux, les âmes solitaires découvrent des sources surprenantes de connexion et de camaraderie dans trois histoires d’amour, de perte et de nostalgie.” Synopsis de Netflix

Alors que le film a actuellement une note moyenne de 56% au tomatomètre de Rotten Tomatoes, les statistiques de streaming montrent clairement qu’il a quelque chose de spécial à offrir aux téléspectateurs. Quiconque veut voir pourquoi tant de gens consultent Ankahi Kahaniya par eux-mêmes peut le trouver en streaming sur Netflix maintenant.