Vous n’avez jamais entendu parler de cette nouvelle émission effrayante qui explose sur Netflix ⋆ 10z viral

L’horreur est le genre le plus varié et le plus négligé dans les médias. Bien qu’il soit souvent stéréotypé comme du gore et des jumpscares bon marché, ceux qui cherchent un peu plus loin trouveront de nombreuses séries uniques du monde entier qui abordent l’horreur dans de nombreuses directions différentes. Et en ce moment, un thriller policier danois effrayant domine le Netflix graphiques.

Selon Flixpatrol, Kastanjemanden ou Chesnut Man, est actuellement la 4ème émission la plus populaire sur Netflix, juste après des émissions plus célèbres comme Midnight Mass et Sex Education.

La série a été annoncée pour la première fois en 2019. Elle est basée sur le roman de Søren Sveistrup, l’auteur d’autres émissions danoises populaires, dont Forbrydelsen, qui est devenue The Killing in America. Sveistrup était également le co-scénariste du célèbre thriller d’horreur The Snowman, qui a fait des vagues lors de sa sortie en Amérique en 2017. La série suit la jeune détective Naia Thulin et son nouveau partenaire Mark Hess alors qu’ils sont affectés à une affaire étrange et horrible. . Cette affaire est le meurtre brutal d’une jeune femme dont le corps a été retrouvé dans une cour de récréation.

Cependant, il manquait une main au corps de la jeune femme et, à quelques mètres de son corps, se trouvait une figure humaine faite de châtaigniers. Cependant, alors que le couple enquête sur l’affaire, ils se rendent compte qu’elle pourrait être liée à l’enfant disparu d’un politicien, qui est présumé mort depuis plusieurs années. Cependant, celui qui est derrière cela, n’aime évidemment pas être traqué et bientôt Naia et Mark se retrouvent dans la ligne de mire de cette personne.

La série a reçu des éloges pour son excellente histoire et son atmosphère dramatiquement pleine de suspense qui vous gardera sur vos gardes tout le temps. La distribution de l’émission a également été saluée par les critiques, beaucoup soulignant la performance de Danica Curcic en tant que Naia Thulin et celle de Mikkel Boe Følsgaard en tant que Mark Hess. Les deux acteurs parviennent à capturer parfaitement l’horreur rampante de la situation et le bouleversement émotionnel dans lequel les personnages sont piégés alors qu’ils tentent de résoudre cet horrible crime.

Kastanjemanden est un excellent thriller qui plaira à de nombreux publics. Pour ceux qui aiment le crime, Kastanjemanden propose un cas passionnant qui semble remarquablement réaliste et relatable. Pour le public qui aime l’horreur, Kastanjemanden propose des frayeurs très dérangeantes qui resteront avec vous longtemps après la fin de la série. Et pour les fans de télévision épisodique, Kastanjemanden est une excellente émission parfaitement écrite, interprétée et rythmée. Il n’est pas difficile de voir pourquoi il se porte bien sur Netflix car c’est l’exemple parfait de plusieurs genres actuellement populaires.

