« Vous n’avez jamais vu Mike Tyson faire ça » – Anthony Joshua accusé d’avoir sous-estimé Oleksandr Usyk et a averti que sa carrière pourrait être « en lambeaux » s’il perdait une revanche et perdait le combat contre Tyson Fury

Anthony Joshua pourrait retrouver sa carrière dans TATTERS s’il est éliminé par Oleksandr Usyk lors de leur match revanche de 2022.

C’est selon le journaliste de boxe Gareth A. Davies, qui pense que le Britannique a sous-estimé l’ancien champion du monde cruiserweight samedi soir.

Mark Robinson/Matchroom

Davies ne s’est pas retenu dans son évaluation de Joshua samedi soir

Joshua a renoncé à ses titres mondiaux lors d’une défaite déséquilibrée alors qu’il recevait une leçon de boxe de son homologue ukrainien au stade Tottenham Hotspur.

La rencontre des deux médaillés d’or olympiques, la première d’un combat pour le titre mondial des poids lourds, ressemblait à un novice affrontant un vétéran grisonnant alors que Joshua était constamment battu au poing, piqué à volonté et mené autour du ring par son plus petit adversaire.

Davies était présent dans la N17 pour l’épreuve de force unilatérale et a été moins qu’impressionné par le comportement de Joshua avant le combat sur son ring.

“Tout d’abord, il a l’air timide”, a déclaré Davies sur White et Jordan. “Je pense que c’est le résultat d’avoir été renversé quatre fois et arrêté par Andy Ruiz Jr au milieu de 2019.

Mark Robinson/Boxe Matchroom

Usyk a sorti Joshua pour gagner par décision unanime

Ruiz Jr a assommé le Britannique en juin 2019 mais a perdu son match revanche

“Deuxièmement, ils avaient le mauvais plan de match, clairement parce qu’il aurait dû lui sauter dessus. Il devait le pousser dans les virages, il devait être agressif.

«Il envoyait des coups de poing aux gens sur le ring, embrassait des mères, vous n’avez jamais vu Mike Tyson ou Lennox Lewis faire cela sur leur chemin – c’était une défense de titre des poids lourds.

«Il n’était pas dans le bon état d’esprit, il a sous-estimé le gars à mon avis et beaucoup d’entre nous qui connaissent la boxe ont dit que si Oleksandr Usyk est toujours debout après le dixième round, il aura fait quelque chose de mal dans le combat.

«Il n’allait jamais envoyer Oleksandr Usyk; 350 combats amateurs et Joshua en avait 35, vous montre juste le gouffre d’expérience auquel il était confronté.

Mark Robinson/Matchroom

Usyk a imité Evander Holyfield et David Haye en passant de champion cruiserweight à champion poids lourd

Après avoir perdu les titres mondiaux WBA, WBO et IBF, la route vers des titres incontestés semble encore plus compliqué pour Joshua et le chef de Matchroom Boxing, Eddie Hearn.

Avec le champion WBC Tyson Fury défendant son titre contre Deontay Wilder dans leur combat de trilogie en direct sur talkSPORT, il est très possible que Joshua soit hors de la photo du titre au moment où le match revanche avec Usyk se termine.

Si Fury récupérait toutes les ceintures, un combat contre Joshua pourrait bien se concrétiser, mais les enjeux sont maintenant encore plus élevés que lorsqu’il a perdu contre Ruiz lors de cette tristement célèbre nuit au Madison Square Garden

“S’il ne prend pas le match revanche, il reconstruira sa carrière”, a ajouté Davies. «C’est une opportunité qu’il a, cela pourrait laisser sa carrière en lambeaux s’il est éliminé.

Mikey Williams/Meilleur rang

Wilder et Fury se rencontreront pour la troisième fois, en direct sur talkSPORT le 9 octobre

«Il peut être mis KO au combat. En fait, Anatoly Lomachenko – l’entraîneur d’Usyk – a finalement déclaré “ne vous embêtez pas à l’assommer”.

« En fait, il le lui a dit dans le coin, n’allez pas pour le KO parce que vous avez gagné le combat facilement et il a failli l’assommer à la fin.

«Mais il pourrait l’assommer parce que ce sera un combat différent la deuxième fois parce qu’ils échangeront. S’il gagne, il est de retour sur la bonne voie car il aura les ceintures IBO et trois des autres ceintures principales.

Il a ajouté: «Il peut parler, mais marche-t-il? Il marchait la marche la marche et il était un fantôme là-dedans et c’était aussi simple que cela.