Vous n’avez même jamais entendu parler de ce thriller original de Netflix, mais vous devez le diffuser maintenant • .

Dans les premiers instants du film original de Netflix Je ne me sens plus chez moi dans ce monde, une jeune femme trébuche à travers une séquence d’ennuis. La présence de litière. Des gens reculent devant elle sur le parking. Une infestation de fourmis. Des voleurs s’introduisent chez elle. « Le monde est plus grand que votre argenterie ! La femme est informée par un flic apparemment stressé à qui elle le rapporte. Donnant ainsi le ton excentrique à l’un des films à suspense les meilleurs et les plus décalés de Netflix – et les débuts en tant que réalisateur de Macon Blair en 2017.

Meilleurs films à suspense sur Netflix – Juillet 2021

D’après la description officielle du film par Netflix : C’est l’histoire de « Ruth », jouée par Melanie Lynskey. C’est “une aide-soignante en proie à une crise de désespoir existentiel”. Après que sa maison ait été la cible d’un cambriolage, elle trouve “un sens renouvelé de l’objectif à traquer les voleurs”.

Son voisin Tony (joué par Elijah Wood) est l’un de ces odieux que personne ne plaisante avec moi, parce que je connais les types d’arts martiaux. En conséquence, « ils se retrouvent bientôt dangereusement hors de leur profondeur contre une meute de criminels dégénérés ».

Le casting comprend également David Yow, Jane Levy, Devon Graye, Christine Woods, Robert Longstreet, Lee Eddy et Gary Anthony Williams. Les producteurs de films incluent XYZ Films et filmscience.

Ce que disent les critiques

Sur le site d’agrégation de critiques Rotten Tomatoes, cet original de Netflix a plutôt bien réussi auprès des critiques et du public.

Le drame policier d’environ 90 minutes a un score de 89% de critiques, basé sur 65 critiques. Le score d’audience est tout aussi solide dans l’ensemble, avec un score de 77% basé sur plus de 2 500 notes individuelles. Le film « transcende son titre lourd pour offrir des observations opportunes et enivrantes sur la dynamique des genres et les normes sociales dans l’Amérique moderne », lit-on dans le consensus du critique de Rotten Tomatoes.

Certes, le monde de 2017 dans lequel ce film est sorti semble il y a longtemps maintenant, en partie à cause de vous-savez-quoi. Mais cela vaut vraiment la peine de mettre sur votre liste de surveillance, surtout si vous êtes intrigué par la perspective d’emprunter une description aux gens de Looper, une “farce de détective à part entière et un acte d’accusation brûlant de l’indifférence de la société”.

Et lorsque vous avez terminé avec celui-ci, en attendant, consultez quelques-unes de nos recommandations supplémentaires pour les meilleurs films à suspense sur Netflix ci-dessous.

Plus de thrillers

Aux fins de cette liste, nous nous en tiendrons aux originaux Netflix. Ils comprennent, sans ordre particulier :

Fear Street Part 1: 1984. Au moment d’écrire ces lignes, celui-ci est actuellement le film n ° 1 sur Netflix. “Après une série de meurtres brutaux”, note le synopsis officiel de Netflix, “une adolescente et ses amis affrontent une force maléfique”. Celui qui sévit dans leur ville depuis des siècles.

Je me soucie beaucoup. Si vous avez suivi les gros titres de l’actualité autour de la tutelle de Britney Spears, vous serez déjà habitué à ce qui se passe dans ce film. Il met en vedette Rosamund Pike et Peter Dinklage. De Netflix : « Un tuteur légal nommé par le tribunal escroque ses clients plus âgés et les piège sous sa garde. Mais sa dernière marque vient avec un bagage inattendu.

El Camino : Un film de rupture. Ce titre satisfera votre fixation Better Call Saul, jusqu’à son retour, avec plus de l’univers Vince Gilligan. El Camino est une suite indépendante de la série télévisée Breaking Bad.

