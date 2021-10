Vous n’avez pas à vous soucier que Spider-Man quitte le MCU de si tôt

Spider-Man a toujours été l’un des super-héros les plus populaires de Marvel Comics. Mais des années avant que Marvel ne domine le box-office mondial avec ses propres films, Sony a acquis les droits cinématographiques du personnage. Sony a ensuite créé deux séries : la trilogie Spider-Man de Sam Raimi et les films The Amazing Spider-Man de Marc Webb. La réponse décevante à la duologie de Webb a conduit Sony à conclure un accord avec Disney pour amener Spider-Man au MCU.

Cet accord a été résilié en 2019 et pendant une courte période, il a semblé que Sony pourrait retirer le personnage du MCU. Les fans ont été dévastés, tout comme l’acteur de Spider-Man, Tom Holland. Heureusement, les deux parties ont pu conclure un nouvel accord et Spider-Man reste un incontournable du MCU. Nous n’avons pas beaucoup entendu parler de l’avenir de Spider-Man après cela, mais dans une récente interview avec Empire (via The Direct), le patron de Marvel, Kevin Feige, a rassuré les fans que Spidey ne va nulle part.

Spider-Man reste dans le MCU

«Je me préparais mentalement à m’en séparer émotionnellement. Je n’ai pas aimé, mais c’est comme ça. Et puis, heureusement, tout s’est remis en place », a déclaré Feige. « Je ne m’attends pas à ce que nous traversions à nouveau ces montagnes russes émotionnelles, ou que nous soumettions les fans à ces montagnes russes émotionnelles. »

Avec le recul, il est presque difficile de croire que Spider-Man quittant le MCU était une possibilité très réelle. Du point de vue des fans, il était certainement logique que l’un des personnages les plus emblématiques de Marvel apparaisse régulièrement dans l’univers cinématographique Marvel. Mais Sony savait exactement ce qu’il avait entre les mains. En fin de compte, Disney et Sony l’ont fait fonctionner, mais certains fans doutaient que le pacte durerait. Lorsque Tom Holland est apparu sur la scène post-crédits de Venom: Let There Be Carnage, ces mêmes fans ont probablement poussé un soupir de soulagement. Si Sony prévoyait de mettre fin à ce partenariat, il n’écraserait probablement pas son univers avec le MCU.

« D’un point de vue commercial, je n’ai pas joué du tout », a déclaré Holland à propos du retour de Spider-Man au MCU. «Les gens semblent penser que je suis soudainement allé à la faculté de droit et que j’ai conclu à moi seul un accord entre Sony et Disney. Essentiellement, tout ce que j’ai fait, c’est montrer aux deux parties à quel point j’étais passionné par ce personnage. En gros, j’ai dit: ‘Regardez, s’il y a un monde où vous pouvez résoudre ce problème, ce sera tellement mieux pour le personnage, et pour moi, et pour les fans. Donc, si vous pouvez le réparer, réparez-le.

Marvel et Sony’s Spider-Man: No Way Home sortira en salles le 17 décembre 2021.