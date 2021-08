Vous n’avez pas d’assurance vie complète ? Allez pour les cavaliers

in

La plupart des gens préfèrent généralement souscrire une assurance-vie, que ce soit pour eux-mêmes ou pour les membres de leur famille. Par rapport à d’autres types de polices d’assurance-vie, l’assurance temporaire est bon marché et meilleure. Cela dit, les experts disent que même si l’assurance temporaire est populaire parmi les particuliers, la plupart des gens n’optent pas pour les avenants temporaires.

Les avenants sont uniquement destinés à augmenter le niveau de protection de l’assuré, ce qui rend le régime d’assurance temporaire beaucoup plus complet.

L’assurance temporaire protège financièrement la famille du preneur d’assurance en cas de décès prématuré. Cependant, il arrive parfois qu’en raison d’un événement malheureux, l’assuré souffre d’une maladie grave ou d’une invalidité entraînant une perte financière importante. Dans de telles situations, un cavalier entre en jeu.

Ces avenants, également appelés add-ons, ajoutent une couverture supplémentaire à une police et augmentent la protection sans avoir à souscrire une police distincte. Les modules complémentaires peuvent être achetés en payant simplement un montant de prime supplémentaire qui est inférieur à la prime d’une police d’assurance temporaire. Les experts disent que, même s’il existe différents avenants, une personne, en fonction des besoins et des exigences, devrait personnaliser son plan à terme.

Certains des avenants d’assurance populaires incluent l’ajout de maladie grave, le décès accidentel et l’exonération des primes, etc.

Avenant de prestation de décès accidentel – Avec cet avenant, en cas de décès lors d’un accident, la compagnie d’assurance verse la somme assurée de l’avenant décès accidentel, ainsi que le capital-décès de l’assurance décès normal en sus. Par exemple, si Arvind a une somme de base assurée est de 80 lakhs et a opté pour ce cavalier accidentel de Rs 30 lakhs à sa police, le montant total de la réclamation serait de Rs 1,10 crore, étant donné que le décès survient en raison d’un accident. Généralement, le cavalier de décès accidentel varie de Rs 125 à 150 par mois avec la prime de base.

Cavalier des maladies graves – Pour se protéger contre les principales maladies potentiellement mortelles, on pourrait opter pour l’avenant maladies graves. Avec cet ajout, le preneur d’assurance est admissible à recevoir un montant particulier de la somme assurée lors du diagnostic de toute maladie grave répertoriée auprès du fournisseur d’assurance. En général, les maladies graves incluses sont le cancer, les crises cardiaques, les maladies liées aux organes, les accidents vasculaires cérébraux, etc.

Renonciation à l’avenant Premium – Comme son nom l’indique, avec cet add-on, la prime de la police est annulée au cas où quelque chose arriverait au preneur d’assurance. Par exemple, si le preneur d’assurance devient invalide en raison d’un accident ou reçoit un diagnostic de maladie grave, dans lequel il devient incapable de payer les primes futures, avec cet avenant, toutes les primes futures seront annulées jusqu’à la fin de l’avenant. . Bien que le coût de l’avenant varie pour chaque assureur en fonction de l’âge et d’autres facteurs importants du preneur d’assurance, le coût de l’avenant varie généralement de 30 à 40 Rs par mois pour un homme de 30 ans non-fumeur.

Avenant de prestation d’invalidité en cas d’accident – Avec cet avenant, dans le cas où le preneur d’assurance devient définitivement invalide à la suite d’un accident, sans entraîner de décès, cet avenant complémentaire entre en jeu. Par conséquent, si un preneur d’assurance devient définitivement invalide à la suite d’un accident, l’assureur paie la somme assurée. Par conséquent, les experts disent qu’il est toujours recommandé d’acheter des avenants tels que l’exonération des primes, l’avenant d’invalidité accidentelle avec une police d’assurance temporaire.

